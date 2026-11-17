Các nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong "Tán Đa show" số 5.

Dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân, với sự phối hợp tổ chức của BEAT Network, chương trình "Tán Đa" được xây dựng như một điểm hẹn âm nhạc cộng đồng giữa lòng Thủ đô. Không chỉ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật, chương trình còn mở ra một không gian trải nghiệm văn hóa gần gũi, nơi công chúng có thể cảm nhận những nét đẹp của văn hóa Việt qua giai điệu, ca từ và cách thể hiện mới mẻ của các nghệ sĩ.

"Tán Đa show" số 5 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21/11 tới đây, tại số 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình tiếp tục mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, nơi những giá trị văn hóa truyền thống giao thoa cùng hơi thở đương đại, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Được tổ chức dưới tán đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên Tòa soạn Báo Nhân Dân, chương trình "Tán Đa" tiếp tục khai thác sự giao thoa độc đáo giữa không gian di sản và nghệ thuật biểu diễn đương đại. Từ đó, chương trình góp phần đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn Flashmob sôi động, tạo nên bầu không khí khuấy động không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Tiếp nối là phần biểu diễn của Lucy Trà My và Nhật Anh sẽ mang đến những giai điệu tươi sáng, giàu cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về vẻ đẹp Việt Nam.

Lucy Trà My và Nhật Anh sẽ mang đến những giai điệu tươi sáng, giàu cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về vẻ đẹp Việt Nam.

Điểm nhấn của "Tán Đa show" số 5 là sự hội tụ của những nghệ sĩ mang phong cách âm nhạc khác biệt nhưng cùng thể hiện tinh thần sáng tạo và dấu ấn văn hóa Việt trong các sản phẩm nghệ thuật.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh là gương mặt nổi bật với hành trình theo đuổi âm nhạc đương đại mang đậm bản sắc dân tộc. Thông qua cách khai thác các chất liệu dân gian kết hợp với âm nhạc hiện đại, nữ ca sĩ đã tạo nên những sản phẩm nghệ thuật có dấu ấn riêng, góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh được kỳ vọng sẽ mang đến điểm nhấn đặc biệt cho đêm nhạc lần này.

Trong khi đó, nhóm The Magma sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại cùng những sáng tác giàu cảm xúc. Với phong cách trình diễn phóng khoáng và khả năng kết nối khán giả, ban nhạc hứa hẹn khuấy động không gian "Tán Đa show" bằng những giai điệu gần gũi, sôi động.

"Tán Đa show" số 5 đánh dấu sự trở lại của The Magma trên sân khấu đặc biệt này.

Bên cạnh đó, Mủn Gỗ sẽ mang lại những màu sắc âm nhạc riêng biệt với các sáng tác khai thác chất liệu văn hóa, âm hưởng dân gian và vẻ đẹp của các vùng miền Việt Nam. Qua cách thể hiện mới mẻ, ban nhạc góp phần tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa âm nhạc truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại.

Sự kết hợp của ba màu sắc âm nhạc trong cùng một đêm diễn hứa hẹn mang đến hành trình cảm xúc đa dạng, đồng thời thể hiện tinh thần của chương trình: văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn tiếp tục được kế thừa, làm mới và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Trải qua 4 số tổ chức thành công trước đó, chương trình đã từng bước tạo nên một không gian thưởng thức nghệ thuật gần gũi, nơi khán giả có cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ, hòa mình vào những màn trình diễn trực tiếp và cùng chia sẻ tình yêu âm nhạc trong không gian văn hóa đặc biệt của Hà Nội.

Tiếp nối hành trình ấy, chương trình "Tán Đa" không chỉ hướng tới việc mang đến một đêm nhạc hấp dẫn mà còn góp phần khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với những giá trị văn hóa dân tộc.

Chuỗi chương trình "Tán Đa" diễn ra tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai. Mỗi không gian mang đến một câu chuyện, một chất liệu văn hóa và một cách tương tác riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung của chương trình: nghệ thuật gần gũi, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với cộng đồng.