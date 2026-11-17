Video: Cận cảnh cặp rồng thời Lý khổng lồ dần lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm.

Chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), khu vực hồ Hoàn Kiếm đang được gấp rút trang trí toàn cảnh.

Khu vực đối diện vườn hoa Lý Thái Tổ, nhiều hạng mục được lắp đặt. Trong đó thu hút sự chú ý của dư luận là mô hình cặp rồng thời Lý có chiều cao hơn 10 m, chiều dài khoảng 80 m.

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, tổng đạo diễn chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, đôi rồng được thiết kế theo hình tượng “Lưỡng long chầu nguyệt”, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng được sử dụng trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, tương tự hình tượng đôi rồng tại khu vực Hồ Tây.

Phần đầu rồng được tạo hình ngẩng cao, miệng ngậm ngọc. Bờm, râu và các chi tiết trên khuôn mặt được thể hiện bằng những đường nét thanh mảnh, uốn lượn.

Thân rồng có dáng tròn, uốn khúc liên tiếp và thu nhỏ dần về phía đuôi. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng phần đuôi rồng có hình dáng giống xúc tu bạch tuộc, thậm chí có người liên tưởng đến cá sấu.

Phản biện lại nhận xét này, đạo diễn Hoàng Công Cường nhấn mạnh: “Không có chuyện hình tượng rồng được thiết kế giống bạch tuộc hay cá sấu như một số bình luận trên mạng xã hội. Tạo hình đảm bảo đầy đủ các yếu tố về văn hóa, lịch sử rõ ràng”.

Cụ thể, để bảo đảm tính nguyên bản về lịch sử, câu chuyện văn hóa và tạo hình, các nghệ nhân đã sử dụng lại hình tượng rồng từ năm 2010 để thiết kế sân khấu. Các chi tiết như hoa văn, bố cục, miệng, móng và đầu rồng được thực hiện dựa trên những tư liệu lịch sử.

Hiện công nhân đang tập trung gia công, chỉnh sửa từng đường nét nhỏ nhất của tượng rồng để kịp hoàn thành công trình đúng ngày lễ.

Với kích thước nổi bật, mô hình cặp rồng góp phần tạo điểm nhấn mới cho không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường.

Không chỉ có cặp rồng, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ còn được trang trí bằng nhiều hạng mục khác. Nổi bật trong số đó là mô hình tái hiện “Chiếu dời đô”, gợi nhắc dấu mốc lịch sử gắn với quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long của vua Lý Công Uẩn.

Các hạng mục trang trí đang dần hoàn thiện, tạo nên diện mạo uy nghiêm cho khu vực hồ Gươm. Người dân và du khách khi đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại đây sẽ được gợi nhớ về lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Việc tái hiện hình tượng cặp rồng thời Lý là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11. Theo kế hoạch, lễ khai mạc được tổ chức vào sáng 21/11 tại sân khấu quy mô lớn trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ.