Lâm Đồng: Sắc màu văn hóa, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết bên hồ Xuân Hương

Sáng 16/11, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm tại Quảng trường Lâm Viên.

Không gian Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương trở nên sinh động với sắc màu của 150 tác phẩm tranh cổ động được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động toàn quốc. Mỗi tác phẩm mang một thông điệp riêng, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành địa phương cùng đông đảo người dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Vì vậy, các hoạt động hưởng ứng, trong đó có triển lãm tại Đà Lạt, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, mà còn tạo tiền đề để tổ chức các hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa trong những năm tiếp theo.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 26/11/2026.

Đại diện địa phương, đồng chí Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, khẳng định triển lãm thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với nhân dân, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Đồng chí Khúc Thị Thoi nhấn mạnh: “Lâm Đồng là địa phương có không gian phát triển rộng mở, hội tụ sự đa dạng, phong phú về văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc độc đáo của cộng đồng các dân tộc anh em. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa và thông điệp của triển lãm đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Thông qua các tác phẩm tranh cổ động, triển lãm còn góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và vai trò của nhân dân trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Sự kiện sẽ tiếp tục mở cửa tự do đón khách tham quan và thưởng lãm đến hết ngày 26/11/2026.