Tối 1/4/2007, sau buổi đi chơi cùng nhóm đồng nghiệp, Glenn Murphy (sinh năm 1976, quê Ireland) lấy hết can đảm nói với Nguyễn Thị Khánh Ly (sinh năm 1981, quê Hà Nội): “Anh thích em”.

Tưởng người đồng nghiệp chỉ muốn bày tỏ sự quý mến, lại đúng ngày Cá tháng tư, Ly vô tư đáp: “Em cũng quý anh”.

Vài ngày sau, Glenn nhắn tin hỏi cô nghĩ gì về lời bày tỏ hôm ấy. Lúc này, Ly mới hiểu anh thực sự muốn hẹn hò với mình. Cô dành khoảng ba tuần suy nghĩ trước khi đồng ý.

Vợ chồng Khánh Ly và Glenn Murphy chênh nhau 42 cm chiều cao, tạo nên nhiều tình huống thú vị trong cuộc sống thường ngày.

Từ đồng nghiệp đến người yêu

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ly cho biết hai người gặp nhau năm 2006, khi cùng làm việc tại một nhà hàng ở Hà Nội. Cô vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, bắt đầu với công việc phục vụ rồi trở thành tổ trưởng và được đào tạo để lên vị trí quản lý. Glenn chuyển từ một chi nhánh khác của tập đoàn đến quản lý nhà hàng.

Ly nhớ người sếp mới có vóc dáng cao lớn, đôi mắt xanh và tính cách hiền lành. Trong công việc, cô ấn tượng với sự tận tâm và cách anh hướng dẫn nhân viên phục vụ khách. Còn Glenn để ý đến cô đồng nghiệp thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ và dễ gần.

Ở tuổi 26, Ly còn bận học văn bằng hai vào buổi tối. Cô đến buổi hẹn đầu tại một quán cà phê trên đường Trần Đạo Thúy với ít kỳ vọng. Glenn khiến cô bất ngờ khi hỏi về gia đình, quan điểm sống và những dự định của cô.

Anh mang theo một tập ảnh dày, kể cho Ly nghe về ngôi nhà ở Ireland với khu vườn phủ tuyết, những người bạn ở Thụy Điển và các chuyến câu cá trên mặt hồ đóng băng. Qua những câu chuyện ấy, cô thấy anh chân thành, từ tốn và đáng tin cậy.

Trong những lần gặp sau, Ly dần để ý đến cách Glenn quan tâm mình. Anh thường gạt sẵn chỗ để chân trên xe máy cho cô, giữ cửa, nhường cô chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp và hỏi cô có thoải mái hay không.

“Chính sự yêu thương chân thành và những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt nhất của anh khiến tôi có tình cảm lúc nào không hay”, Ly chia sẻ.

Nhà hàng có quy định nhân viên cùng cơ sở không được yêu nhau, nên cả hai giữ kín mối quan hệ. Trong chuyến đi chung đầu tiên đến Hội An, Glenn xin nghỉ phép, đến trước một ngày rồi ra sân bay đón bạn gái.

Giữa dòng người đông đúc, Glenn tìm người thấp nhất, còn Ly tìm người cao nhất. Anh cao 1,93 m, cô cao 1,51 m. Cả hai trông vào chênh lệch 42 cm ấy để nhận ra nhau.

Tháng 11/2007, Glenn trở về Ireland vì nhớ nhà. Ly từng nghĩ chuyện tình sẽ khép lại vì cô chưa bao giờ hình dung mình có thể yêu xa. Trong tám tháng xa nhau, anh vẫn nhắn tin cho cô mỗi ngày.

Cặp đôi tổ chức đám cưới tại bãi biển An Bàng, Hội An, vào tháng 5/2012.

Một buổi chiều tháng 6/2008, khi đang ở bờ biển hướng dẫn một nhóm sinh viên Pháp thực tập, Glenn viết thư cho Ly. Tối hôm đó, anh gọi điện đọc thư cho cô nghe. Ly xúc động đến bật khóc.

“Sau này, khi trở lại Việt Nam, Glenn trao tận tay tôi lá thư gốc. Đến nay, tôi vẫn giữ nó như một kỷ vật”, cô nói.

Mùa hè năm 2008, Glenn trở lại Việt Nam. Ly vẫn nhớ anh mặc sơ mi trắng, khoác áo vest sáng màu, cầm một bông hồng đỏ và cười bẽn lẽn. Sau này, Glenn kể khi vừa nhìn thấy cô, anh đã quay đi một lúc để lấy lại bình tĩnh vì sợ cô không còn tình cảm với mình.

Tháng 11/2011, hai người đi du lịch Phú Quốc. Họ đã nói với bạn bè về dự định kết hôn vào tháng 5 năm sau, nên Ly đoán Glenn sẽ cầu hôn trong chuyến đi. Sau hai ngày, cô dần thôi chờ đợi.

Ngày thứ ba, Glenn thuê ô tô đưa Ly đến Bãi Sao. Cô đang ngắm đàn cá dưới làn nước trong thì quay lại, thấy anh quỳ trên cát, tay cầm chiếc nhẫn kim cương.

“Em lấy anh nhé?”, anh hỏi.

Glenn đã chuẩn bị sẵn champagne để hai người mừng ngày đính hôn. Chiếc nhẫn anh chọn mang biểu tượng của tình yêu, lòng trung thành và tình bạn, gắn với quê hương Galway của anh.

Tháng 5/2012, hai người tổ chức đám cưới tại một nhà hàng bên bãi biển An Bàng, Hội An. Buổi lễ theo phong cách phương Tây, có người thân, bạn bè và đồng nghiệp từ nhiều nơi đến dự. Sáng hôm sau, Glenn hào hứng đùa với vợ xem ai sẽ là người đầu tiên giới thiệu người kia là “ông Murphy” hay “bà Murphy”.

Cuộc sống làm dâu ở Ireland

Sau đám cưới, Ly sang Ireland sống cùng chồng. Hai người hiện có hai con. Glenn vẫn quan tâm cô bằng những việc nhỏ như hồi mới hẹn hò. Khi có con, Ly thấy chồng thành thạo từ thay tã, pha sữa đến chăm con.

“Tôi hoàn toàn an tâm nếu cần ra ngoài có việc vì anh ở nhà chăm con rất chu đáo”, cô kể.

Thời tiết lạnh là một trong những điều Ly khó thích nghi khi chuyển đến Ireland. Từng sống xa quê, Glenn hiểu cảm giác của vợ. Anh thường để sẵn củi trong lò sưởi để cô có thể nhóm lửa ngay khi thấy lạnh. Cuối tuần, anh dậy sớm nấu bữa sáng, dọn bàn và pha trà, chờ vợ con thức dậy cùng ăn.

Ở nhà chồng, Ly ấn tượng với cách mọi người chia việc. Mỗi khi có khách, đàn ông trong gia đình thường nấu nướng, dọn dẹp và trông trẻ, còn phụ nữ ngồi trò chuyện, uống trà hoặc nhâm nhi rượu.

“Tôi thật sự kính nể mẹ chồng vì đã nuôi dạy một đàn con quá tuyệt vời”, Ly nói.

Biết con dâu là người Việt, mẹ Glenn thường để sẵn mì ăn liền, gạo, nước mắm và rau xà lách trong nhà. Mỗi dịp sum họp, bà hỏi Ly muốn ăn món gì. Cô vui khi được mẹ chồng giới thiệu với bạn bè và đón nhận như một thành viên trong gia đình.

Sau khi kết hôn, Khánh Ly sang Ireland sinh sống cùng Glenn và xây dựng tổ ấm với hai con.

Bất đồng lớn nhất của vợ chồng Ly là cách nuôi con. Glenn muốn các con có nhiều tự do và ít áp lực học hành. Ly nghiêm khắc hơn, muốn con học theo định hướng của cha mẹ. Khi có ý kiến khác nhau, họ thường đợi các con đi ngủ hoặc sang phòng khác mới trao đổi.

“Vợ chồng tôi phải luôn cởi mở, trải lòng với nhau, không giận nhau lâu”, cô chia sẻ.

Chênh lệch chiều cao đôi khi khiến hai người khó phối hợp lúc khiêu vũ. Glenn cũng hay mỏi cổ vì phải cúi xuống hôn vợ. Cả hai thấy vui khi người lạ để ý đến sự khác biệt ấy.

Nhìn lại gần hai thập kỷ bên nhau, Ly nhớ mình từng tự ti vì vóc dáng nhỏ bé và làn da sẫm màu. Có người ở quê từng nhận xét cô khó lấy chồng. Điều cô trân trọng là cách Glenn nhìn cô từ những ngày đầu đến nay.

“Anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình thật đẹp, thật đặc biệt và có thể tự tin sống đúng với bản thân”, Ly nói.

Minh Vũ