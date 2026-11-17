96 năm - hành trình quy tụ sức mạnh toàn dân

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của phong trào yêu nước và cách mạng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chủ trương tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân của Đảng.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập tháng 2/1930, yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng trở nên cấp thiết. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận lần lượt mang nhiều tên gọi, hình thức tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn, như: Hội Phản đế Liên minh, Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đặc biệt, tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh), tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đại đoàn kết không chỉ là sự tập hợp về tổ chức mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, như quan tâm, chăm lo cho mọi người dân. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An tặng quà hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Thục Phán.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò củng cố chính quyền cách mạng, vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngày 29/5/1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) ra đời; ngày 3/3/1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thống nhất thành Mặt trận Liên Việt, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi.

Ngày 10/9/1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập. Từ ngày 31/1 đến 4/2/1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam quyết định hợp nhất ba tổ chức mặt trận ở hai miền, lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.

Nói về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định: Truyền thống 96 năm của Mặt trận là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Công tác Mặt trận cần hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đại đoàn kết không chỉ là sự tập hợp về tổ chức mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống. Khi người dân được tham gia, được lắng nghe, được chăm lo và cùng chung sức giải quyết những vấn đề của cộng đồng, sự đồng thuận xã hội sẽ ngày càng được củng cố.

Ngày hội Đại đoàn kết - nơi gắn kết cộng đồng từ cơ sở

Truyền thống đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những thời khắc lịch sử trọng đại mà còn được bồi đắp từ đời sống thường ngày ở mỗi khu dân cư. Đó là sự đồng lòng trong lao động, sản xuất, tinh thần tương trợ khi khó khăn, ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, sự chung sức xây dựng nếp sống văn hóa và chăm lo những gia đình còn khó khăn. Vì vậy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm có ý nghĩa thiết thực, là dịp để người dân cùng nhìn lại kết quả xây dựng cộng đồng, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và tiếp tục củng cố tình làng nghĩa xóm.

Nhân dân ở khu dân cư xã Phan Thanh thi đấu thể thao dân tộc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Năm 2026, tại Cao Bằng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong mối liên hệ với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo điểm nhấn mới trong hoạt động văn hóa cộng đồng. Hoạt động được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 11/2026, trọng tâm trước, trong và sau ngày 24/11/2026, với chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản”. Việc kết hợp hai sự kiện hướng đến mục tiêu tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của người dân trong gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư.

Với người dân ở khu dân cư, Ngày hội không chỉ là một hoạt động kỷ niệm mà còn là dịp để các gia đình, các thế hệ cùng gặp gỡ, chia sẻ và thắt chặt tình đoàn kết. Bà Vy Thị Nhung, tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của phường Thục Phán tổ chức ngày 13/11/2026 tại Sân vận động phường Thục Phán, chia sẻ: Ngày hội là dịp bà con trong khu dân cư được gặp gỡ đông đủ, cùng nhìn lại những việc đã làm được, trao đổi những điều còn khó khăn để cùng nhau khắc phục. Mỗi người góp một việc, mỗi gia đình cùng có ý thức xây dựng khu dân cư thì bản làng, khu phố sẽ ngày càng đoàn kết, sạch đẹp và vui hơn. Những nét văn hóa của dân tộc mình cũng có dịp được giới thiệu, để người già truyền lại cho con cháu và mọi người cùng hiểu hơn.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra trong Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư góp phần lan tỏa, gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Cùng với chương trình tại phường Thục Phán, tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24/11 tại Vườn hoa số 1 phố đi bộ Kim Đồng, với chủ đề “Hương sắc Non nước Cao Bằng”... Đây là hoạt động góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, lan tỏa niềm tự hào về bản sắc các dân tộc trong đời sống đô thị.

Đưa văn hóa vào đời sống, để đại đoàn kết thêm bền chặt

Một điểm đáng chú ý, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn mở rộng đến cơ sở. Toàn tỉnh lựa chọn 24 điểm trải nghiệm văn hóa tại các xã, phường, gắn với những di tích, làng nghề, không gian sinh hoạt văn hóa, cảnh quan và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Mỗi điểm được lựa chọn trên cơ sở điều kiện thực tế, có sự tham gia của người dân, nghệ nhân, người có uy tín và các chủ thể di sản.

Các hoạt động trải nghiệm được thiết kế đa dạng, từ tìm hiểu di tích lịch sử, tham quan làng nghề, thực hành làm hương, làm giấy bản, dệt thổ cẩm, chế tác sản phẩm thủ công đến thưởng thức ẩm thực, dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian. Qua đó, mỗi vùng đất có thể giới thiệu những nét riêng, đồng thời tạo sự kết nối giữa các cộng đồng trong một không gian văn hóa chung.

Với những người trực tiếp gìn giữ nghề truyền thống, việc được giới thiệu sản phẩm và thực hành văn hóa trong các hoạt động cộng đồng cũng là cơ hội để lan tỏa giá trị nghề, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Chị Trương Thị Nhanh, nghệ nhân ở làng đan nón chúp xà, xã Hạnh Phúc chia sẻ: Mỗi nghề truyền thống đều có những kinh nghiệm, cách làm riêng được ông bà truyền lại. Chúng tôi mong muốn thông qua những dịp như thế này, nhiều người, nhất là các cháu thanh thiếu niên được tận mắt xem, được trải nghiệm và hiểu hơn về công sức của người làm nghề. Có hiểu, có yêu thì mới có ý thức giữ gìn và tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau.

Chị Trương Thị Nhanh, xã Hạnh Phúc trình diễn, giới thiệu nghề đan nón chúp xà tại không gian giới thiệu sản phẩm OCOP ở phường Thục Phán.

Cùng với hoạt động trực tiếp, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu văn hóa. Theo kế hoạch, “Bản đồ văn hóa Cao Bằng” được xây dựng trên nền tảng số, tích hợp thông tin về nghệ nhân, hộ gia đình, điểm đến, nội dung thực hành di sản, dịch vụ và phương thức đăng ký, đặt chỗ. Các câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh được biên tập, công bố; hoạt động truyền thông trên báo chí, truyền hình và nền tảng số được triển khai trước, trong và sau sự kiện. Việc kết hợp phương thức giới thiệu trực tiếp với công nghệ số góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, giúp người dân và du khách thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn các điểm trải nghiệm.

Đáng chú ý, các hoạt động như hội thi sáng tạo ẩm thực du lịch “Món ngon miền Non nước”, không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, trưng bày sách, triển lãm ảnh, trình chiếu phim và các chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức nhằm tạo sự kết nối giữa văn hóa với du lịch, sản phẩm địa phương và đời sống cộng đồng.

Từ truyền thống 96 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến những hoạt động cụ thể ở khu dân cư hôm nay, tinh thần đại đoàn kết luôn được bồi đắp bằng sự đồng thuận, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người dân. Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống, mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng cùng tham gia bảo tồn, thực hành và trao truyền di sản; để mỗi người dân vừa là chủ thể văn hóa, vừa là thành viên tích cực xây dựng đời sống cộng đồng.