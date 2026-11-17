Nghệ thuật đa sắc màu tỏa sáng tại Hoàng thành Thăng Long
Tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Festival Hà Nội – Thành phố Vì Hòa Bình” diễn ra trong khuôn khổ Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu bản sắc dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến đến công chúng trong nước và quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghe-thuat-da-sac-mau-toa-sang-tai-hoang-thanh-thang-long-246261117184121802.htm