Quang cảnh buổi họp báo.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, lần đầu tiên được tỉnh Quảng Trị tổ chức thử nghiệm với quy mô lớn. Lễ hội với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ ngày 27 - 29/11 tại khu vực Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Lễ hội Vì hòa bình 2026, có sự tham gia của khoảng 70 phi công và kỹ thuật viên trong nước và quốc tế.

Lễ hội mang đến không gian rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu - đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo nên bức tranh đặc sắc, ngoạn mục trên bầu trời Quảng Trị. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên và những công trình, địa danh đặc trưng của Quảng trị từ trên cao; khám phá hoạt động trình diễn, giao lưu cùng các phi công và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m2 tại Thành cổ Quảng Trị, kết hợp cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50 m xung quanh đại kỳ. Khoảnh khắc thiêng liêng này hứa hẹn khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân và du khách.

Về đêm, không gian khinh khí cầu rực sáng, lung linh kết hợp với hàng vạn hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn sẽ trở thành bản giao hưởng ánh sáng đầy xúc động, thay lời tri ân sâu sắc đến với các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng hằng đêm và không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc sẽ mang đến bầu không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của mọi lứa tuổi.

Không chỉ là một sự kiện trình diễn và trải nghiệm du lịch, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 còn mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt: những quả khinh khí cầu đa sắc màu vươn cao trên bầu trời là hình ảnh của tự do, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn tới tương lai.

Sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 30/11, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”, bao gồm chương trình khai mạc tối 24/11 và 14 hoạt động phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Trong đó, có nhiều hoạt động hấp dẫn như quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood; Không gian Ẩm thực với chủ đề “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An”; chinh phục đồi cát bằng xe địa hình; biểu diễn mô tô nước (Jeski) tại sông Nhật Lệ; du lịch săn mây tại khu vực Tân Lập, Hướng Phùng; cùng các chương trình nghệ thuật đường phố, trình diễn áo dài và lễ hội Yoga biển…

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Văn Hoan, thông qua sự kiện này, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo một sản phẩm du lịch mới mẻ, mang tính khác biệt cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia. Đồng thời, tỉnh tăng cường kết nối các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ; qua đó thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.