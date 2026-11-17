Hoạt động gói bánh chưng xanh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ở phường Thượng Cát (Hà Nội) góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Phường Thượng cát

Rộn ràng sắc màu văn hóa, thắm tình đoàn kết

Từ những ca khúc “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Bông hoa Đại đoàn kết” đến các tiết mục dân vũ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân các tổ dân phố, chương trình văn nghệ quần chúng đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ở phường Thượng Cát (Hà Nội).

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, hoạt động gói bánh chưng xanh, Hội thi trưng bày, chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực đất Thăng Long - Kết nối lòng dân Thượng Cát” cũng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Từ lựa chọn món ăn, chế biến đến trang trí, giới thiệu ý nghĩa của từng mâm cơm, các thành viên có dịp cùng nhau ôn lại những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực truyền thống.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Thượng Cát (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Thanh Trang

Nếu ở Thượng Cát, văn hóa ẩm thực trở thành sợi dây kết nối tình làng nghĩa xóm thì tại phường Phú Thượng, những di sản và nghề truyền thống của quê hương lại là điểm nhấn trong các hoạt động chào mừng Ngày hội.

Với chủ đề “Phú Thượng - Hội tụ di sản, lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng”, Ngày hội diễn ra ngày 15/11 với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, triển lãm, không gian văn hóa đọc, giới thiệu di sản và làng nghề truyền thống.

Theo ông Đỗ Đình Sơn, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, địa phương có nhiều di tích lịch sử, lễ hội, phong tục tốt đẹp, đặc biệt là nghề làm xôi nổi tiếng. Đây là những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ, làm nên bản sắc của vùng đất Phú Thượng. Bởi vậy, trong quá trình phát triển, địa phương luôn chú trọng kết hợp phát triển kinh tế với văn hóa, xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình.

Tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân gian tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ở phường Phú Thượng (Hà Nội). Ảnh: Phường Phú Thượng

Điều đáng quý là tại các khu dân cư, người dân không chỉ đến thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, biểu diễn và làm nên sức hấp dẫn của Ngày hội.

Chia sẻ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức ở Hoàng thành Thăng Long ngày 14/11, bà Lê Thị Thu (phường Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ niềm vui khi người dân địa phương cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua những dịp gặp gỡ như vậy, mọi người thêm gần gũi, sẻ chia với nhau những vui buồn trong cuộc sống.

Không chỉ hiện diện trong từng khu dân cư, tinh thần đại đoàn kết còn được lan tỏa qua các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chuỗi hoạt động mang chủ đề “Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc” diễn ra từ ngày 01 đến 30/11 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc.

Từ chương trình “Vũ điệu kết đoàn” với tiếng chiêng Mường, tiếng khèn Mông, những vòng xòe của đồng bào Thái đến các hoạt động trải nghiệm dệt vải, đan lát, chế tác nhạc cụ, du khách có cơ hội tìm hiểu đời sống, phong tục và những nét văn hóa riêng của các dân tộc anh em.

Sự phong phú trong cách thức tổ chức Ngày hội năm nay cũng cho thấy những đổi mới trong hoạt động của Mặt trận, khi văn hóa được đưa trở thành nội dung xuyên suốt, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Theo bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, điểm mới nổi bật của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là gắn kết chặt chẽ với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Bên cạnh việc bảo đảm an toàn, giữ gìn bản sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, điều quan trọng là tạo được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, để Ngày hội thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng.

Đồng bào các dân tộc giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa từ cộng đồng

Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển (18/11/1930 - 18/11/2026), MTTQ Việt Nam không ngừng phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp đã góp phần khơi dậy tinh thần tự quản, xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Trong giai đoạn mới, việc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, hướng mạnh về cơ sở, gắn xây dựng đời sống văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề cao vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đông đảo người dân phường Thượng Cát (Hà Nội) hào hứng tham dự chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên không khí vui tươi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Thanh Trang

Tinh thần ấy được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ở phường Ba Đình (Hà Nội) ngày 14/11. Khẳng định “Đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa của việc gắn kết hai ngày hội trong bồi đắp truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình, phát huy vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để phát huy sức mạnh văn hóa từ cộng đồng, tại Chỉ thị số 35/CT-TTg về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong đó, chú trọng vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa và nếp sống văn minh. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia tổ chức, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động văn hóa, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ những chiếc bánh chưng xanh, những bữa cơm đại đoàn kết đến những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, sức mạnh văn hóa được khơi dậy từ những điều bình dị trong đời sống cộng đồng. Gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy cũng chính là bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.