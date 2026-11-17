Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp từ 20h ngày 24-11-2026, trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: M.H

Theo Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17-11-2026 của UBND thành phố Hà Nội, hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ, kế thừa bản sắc văn hóa dân tộc và sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, pháo hoa nổ tầm thấp loại giàn, loại ống được bố trí trên mái và hai bên cánh gà khán đài B, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phía khu vực triển khai sân khấu. Pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ cột đồng hồ đến khu vực bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội sẽ bắn 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao; 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp; 700 giàn pháo hoa các loại (từ 100 đến 300 ống/giàn) và 1.400 ống pháo hoa DBG các loại.

Thời gian triển khai xây dựng trận địa từ ngày 17-11 đến ngày 24-11. Chương trình bắn pháo hoa sẽ theo kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam, dự kiến bắt đầu từ 20h ngày 24-11và kéo dài đến khi kết thúc chương trình.

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Từ Liêm triển khai xây dựng trận địa, vận chuyển pháo hoa, tổ chức tập huấn và chỉ đạo thực hiện bắn pháo hoa theo đúng kịch bản, kế hoạch. Các lực lượng chức năng đồng thời rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực triển khai trận địa, kiểm soát thiết bị bay không người lái và bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau khi bắn.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông; tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn và phân luồng giao thông quanh khu vực bắn pháo hoa.

Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức chương trình, hai bên đường Lê Đức Thọ, đoạn từ vòng xuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ - Tân An Bình, sẽ bị cấm trong các thời điểm: sơ duyệt từ 18h30 ngày 19-11-2026; tổng duyệt từ 18h30 ngày 22-11-2026 và chương trình chính thức từ 18h30 ngày 24-11-2026. Thời gian cấm đường kéo dài đến khi kết thúc chương trình.

Tối 19-11, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức sơ duyệt và tối 22-11 tổ chức tổng duyệt chương trình bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.