Du khách nước ngoài ngồi thuyền tham quan Tam Cốc, Ninh Bình, năm 2025.

Ngày 17/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được thông tin một hướng dẫn viên phản ánh "người chèo đò tại khu du lịch Tam Cốc chạy theo, níu tay du khách nước ngoài để yêu cầu tiền tip". Sự việc đang được cơ quan chức năng địa phương xác minh, làm rõ.

Trước đó, bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội thu hút sự chú ý khi hướng dẫn viên chia sẻ "không muốn tiếp tục đưa khách đến Tam Cốc" sau sự việc trên. Theo nội dung, người chèo đò không chỉ chạy theo khách lên bờ để đòi tiền tip mà còn trách hướng dẫn viên biết tiếng Anh nhưng không trực tiếp yêu cầu khách trả tiền.

Hướng dẫn viên cho hay đã gợi ý khách tip nhưng không đồng tình với việc phải đứng ra đòi tiền thay người chèo đò. Người này cũng kể từng nghe những người chèo đò tại Tràng An và Tam Cốc liên tục "than thở công việc vất vả" khiến du khách cảm thấy áp lực cần phải tip.

Những cánh đồng lúa ở Tam Cốc - Bích Động nở rộ, du khách ngồi thuyền xuôi dòng, ngắm cảnh sắc hai bên, năm 2025.

Tam Cốc - Bích Động thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, cách trung tâm Ninh Bình khoảng 7 km. Khu du lịch nổi bật với cảnh quan sông nước, hệ thống hang động xuyên núi và nhiều di tích văn hóa, lịch sử.

Du khách đến đây thường kết hợp tham quan chùa Bích Động, được mệnh danh là "Nam thiên đệ nhị động", trước khi ngồi thuyền xuôi dòng Ngô Đồng khám phá Tam Cốc. Tên gọi này có nghĩa là 3 hang, gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Vào khoảng tháng 5-6, lúa bắt đầu chuyển vàng, tạo thành những dải màu nổi bật giữa núi đá và mặt sông xanh.

Tại bến thuyền, khách mua vé tham quan với giá 120.000 đồng/người lớn và 60.000 đồng/trẻ em. Dịch vụ chèo đò có giá 150.000 đồng/chuyến, mỗi thuyền chở tối đa 4 người lớn. Các thuyền đều sử dụng sức người chèo, không dùng động cơ.

Trong 10 tháng của năm 2026, Ninh Bình đón gần 22,038 triệu lượt khách, tăng 25,26% so với cùng kỳ năm trước và vượt 10,19% kế hoạch cả năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2,696 triệu lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 23.344 tỷ đồng, tăng 23,17% so với cùng kỳ và vượt 16,72% kế hoạch năm.

Du khách khám phá 3 hang động tại Tam Cốc, Ninh Bình, năm 2025.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết ngành tập trung triển khai các hoạt động kích cầu du lịch cuối năm, tăng cường xúc tiến và khai thác những thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Tỉnh cũng chủ động kết nối với các đối tác lữ hành, tổ chức chương trình khảo sát và giới thiệu sản phẩm mới.

Với hơn 2,696 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng, Ninh Bình đang tiến gần mục tiêu đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Địa phương định hướng chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng trải nghiệm và giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch, gắn với bảo tồn tài nguyên và bản sắc văn hóa.

Khách Tây mặc vest ngồi thuyền ở Ninh Bình gây sốt Hai nhà sáng tạo nội dung người nước ngoài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau đoạn video họ mặc vest khi đi thuyền qua sông, cánh đồng lúa và núi đá vôi của Tam Cốc, Ninh Bình.

Châu Sa