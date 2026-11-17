Giải lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa năm 2025 tại khu bãi biển Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải. Ảnh: Thanh Mai

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức giải và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện.

Giải năm nay có chủ đề “Cánh diều Mỹ Hòa - Vươn tầm đại dương xanh”. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 15 giờ 30 phút ngày 22/1, lễ bế mạc vào chiều 24/1. Giải đấu dự kiến thu hút khoảng 200 vận động viên trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ giải đấu, các gian hàng văn hóa, ẩm thực và sản phẩm OCOP dự kiến mở từ ngày 21 đến 24/1. Hoạt động thả diều khổng lồ “Sắc màu Mỹ Hòa” dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24/1, với 60–70 con diều. Chương trình nghệ thuật chào mừng dự kiến tổ chức lúc 19 giờ ngày 22/1; hoạt động bảo vệ môi trường biển diễn ra ngày 23/1; hoạt động truyền thông, quảng bá giải đấu và hình ảnh Mỹ Hòa - Khánh Hòa…

Thông qua giải đấu, Khánh Hòa hướng tới phát triển sản phẩm du lịch gắn với thể thao biển, thu hút du khách đến khu vực phía nam của tỉnh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.