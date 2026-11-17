Sự kiện được tổ chức vào dịp kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2026), qua đó tôn vinh nghề làm đèn lồng truyền thống, các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và không gian sáng tạo của Hội An; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Hội An với các địa phương trong nước và quốc tế.

Lồng đèn Hội An.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian sắp đặt khoảng 15 cụm đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, các tuyến Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú và trên sông Hoài.

Bên cạnh những thiết kế lấy cảm hứng từ sản phẩm thủ công địa phương như gốm, gỗ, tre, lễ hội dự kiến giới thiệu các không gian đèn lồng mang dấu ấn Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và một số tỉnh, thành trong nước. Không gian trưng bày đèn lồng nghệ thuật dự kiến được duy trì đến hết dịp Tết Nguyên tiêu Đinh Mùi 2027.

Cùng với đó, người dân và du khách có thể trải nghiệm làm đèn lồng, giao lưu với nghệ nhân, nhà sáng tạo, khám phá sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực tại không gian “Chạm vị phố Hội”.

Chuỗi sự kiện còn có triển lãm “Đèn lồng và Nghệ thuật tái sinh”, chương trình “Sắc màu di sản”, tọa đàm về nghề thủ công Hội An và các cuộc thi nhiếp ảnh, thiết kế họa tiết đèn lồng; hoạt động “Minh đăng dạ hành”, tái hiện không khí Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20 với Việt phục, trang phục truyền thống Nhật Bản, Trung Hoa, trình diễn nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và rước đèn trên phố.