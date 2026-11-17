Họp báo công bố thông tin về lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 6/12 tại Quảng trường sông Hoài và các không gian thuộc khu vực phố cổ Hội An. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 19h ngày 3/12 tại sân khấu chính Quảng trường sông Hoài, với nghi thức thắp sáng không gian đèn lồng và chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, vũ điệu, hiệu ứng ánh sáng cùng hình tượng đèn lồng.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm làm đèn lồng cùng nghệ nhân, tham quan triển lãm lịch sử nghề đèn lồng, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và tham gia hoạt động nhiếp ảnh, thiết kế sáng tạo.

Người dân và du khách có thể trải nghiệm làm đèn lồng cùng nghệ nhân, tham quan triển lãm lịch sử nghề đèn lồng. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Điểm nhấn của lễ hội là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật đa dạng về mẫu mã, chất liệu, quy mô và ý tưởng, được sắp đặt tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số không gian trong Đô thị cổ Hội An. Mỗi cụm đèn kể một câu chuyện, tái hiện lịch sử thương cảng Hội An và giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản của những địa phương quốc tế tham gia. Không gian trưng bày dự kiến được duy trì đến hết Tết Nguyên tiêu năm 2027, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách.

Đêm 4/12, chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” sẽ đưa ánh sáng đèn lồng lan tỏa qua các tuyến phố đi bộ của Đô thị cổ Hội An.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, lễ hội hướng tới kết nối các nền văn hóa bằng nghệ thuật đèn lồng, tạo không gian giao lưu, đối thoại, thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa các dân tộc. Sự kiện góp phần đưa đèn lồng Hội An từ một sản phẩm thủ công truyền thống trở thành đại sứ hình ảnh, thúc đẩy ngoại giao văn hóa và giao lưu sáng tạo quốc tế, đồng thời lan tỏa giá trị di sản Hội An trong đời sống văn hóa đương đại.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, với sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học, nghệ nhân, nghệ sỹ, cộng đồng; cùng sự tham gia của 12 thành phố đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Đây là một hoạt động trọng điểm trong kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai các nhiệm vụ của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian năm 2026 - 2027, định hướng đến năm 2030; thực hiện các cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Đèn lồng là một trong những hình ảnh đặc trưng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An. Qua nhiều thế kỷ, nghề làm đèn lồng vừa gìn giữ kỹ thuật thủ công truyền thống, vừa thể hiện những giá trị văn hóa, thẩm mỹ và dấu ấn giao lưu của Hội An khi còn là một thương cảng quốc tế.

Ngày nay, đèn lồng đã trở thành biểu tượng văn hóa của Hội An, góp phần tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn của điểm đến di sản này đối với bạn bè, du khách quốc tế.

Hà Anh