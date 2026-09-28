Cá rô phi Việt Nam được lòng thị trường Brazil

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu loại cá này đạt 11 triệu USD.

Brazil đang nổi lên là thị trường chủ lực của cá rô phi Việt Nam. Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 4 triệu USD. Lũy kế 8 tháng, con số lên tới 44 triệu USD, tăng 22.142% so với cùng kỳ năm trước, tương đương hơn 222 lần.

Mức tăng đột biến này chủ yếu phản ánh quy mô xuất khẩu được mở rộng mạnh từ nền kim ngạch rất thấp của cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, với 44 triệu USD, Brazil hiện chiếm gần 49% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong 8 tháng, trở thành một thị trường quan trọng của ngành hàng.

Brazil chi gấp 222 lần mua cá rô phi Việt Nam - Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ đạt 21 triệu USD, giảm 48%. Sức mua tại thị trường này chưa phục hồi rõ rệt, trong khi lượng hàng tồn kho còn tương đối cao khiến các nhà nhập khẩu thận trọng hơn với đơn hàng mới.

Tại Trung Đông, xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út đạt 7 triệu USD, tăng 23%. Nhật Bản ghi nhận mức tăng 77%, với kim ngạch 2 triệu USD. Đáng chú ý, cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được đưa vào phân khúc sushi, sashimi tại thị trường này.

Xuất khẩu sang các nước CPTPP đạt 6 triệu USD, tăng 50%, trong đó Nhật Bản và Mexico đóng góp đáng kể. Thị trường EU đạt 4 triệu USD, tăng 7%, với Bỉ là một trong những thị trường tạo động lực tăng trưởng.

Theo Fact.MR, thị trường cá rô phi toàn cầu được dự báo tăng từ 15,5 tỷ USD năm 2025 lên khoảng 21 tỷ USD vào năm 2035, tăng 35,5%. CAGR giai đoạn 2025-2035 dự kiến đạt 3,1%.

So với quy mô thị trường toàn cầu, kim ngạch 90 triệu USD của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, mức tăng 43% trong 8 tháng cùng sự mở rộng tại Brazil, Trung Đông, CPTPP và Nhật Bản cho thấy dư địa phát triển của ngành hàng.

Tại châu Âu, nguồn cung một số loại cá thịt trắng khai thác tự nhiên hạn chế và giá ở mức cao đang tạo thêm dư địa cho các loài cá nuôi có khả năng cung ứng ổn định.

Cá rô phi có cơ hội trở thành nguồn nguyên liệu thay thế ở một số phân khúc nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, quy cách sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận bền vững.

Việc bước đầu tiếp cận phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản cũng mở ra hướng nâng cao giá trị thay vì chỉ cạnh tranh ở phân khúc phổ thông. Doanh nghiệp có thể hướng tới chế biến sâu, đa dạng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu riêng của từng thị trường. Dù vậy, cá rô phi Việt Nam vẫn đối mặt sức ép từ nguồn cung toàn cầu lớn và sự cạnh tranh về giá.