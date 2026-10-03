Gần 224.000 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường trong 9 tháng

Trong chín tháng, gần 149,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới và 74,3 nghìn quay lại hoạt động, thể hiện sự phục hồi tích cực của doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo số liệu công bố ngày 3/10 từ Cục Thống kê, hoạt động đăng ký mới của doanh nghiệp trong 9 tháng cho thấy nguồn vốn đổ vào nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng dù số lượng doanh nghiệp có sự biến động.

Cụ thể, cả nước ghi nhận gần 149,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đạt 1.884 nghìn tỷ đồng và quy mô hơn 733,1 nghìn lao động. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp tăng 3,2% và vốn đăng ký tăng mạnh 32,7%, dù số lao động giảm 16,1%. Điểm sáng đáng chú ý là vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp mới đạt mức 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5%.

Nếu tính cả phần vốn đăng ký tăng thêm, tổng nguồn vốn bổ sung vào nền kinh tế trong chín tháng đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Phân chia theo khu vực kinh tế, nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản và nhóm công nghiệp, xây dựng đều ghi nhận sự tăng trưởng số lượng doanh nghiệp mới lần lượt là 17% và 14,1%, trong khi khu vực dịch vụ giảm nhẹ 0,1%.

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt gần 74,3 nghìn, giảm 14%.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng ghi nhận bình quân mỗi tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui. Trong đó, gần 89,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 33,5 nghìn đơn vị ngừng chờ giải thể (đều ghi nhận mức giảm), song số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể lại tăng vọt 118,8% lên mức hơn 48,7 nghìn đơn vị.

Xét riêng trong tháng Chín, sự chững lại thể hiện khá rõ nét khi cả nước có gần 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn gần 175,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức giảm 4,9% về lượng doanh nghiệp và giảm 7,2% về vốn đăng ký so với tháng Tám. Tuy nhiên, quy mô lao động tăng 25% với gần 75,5 nghìn người và quy mô vốn trung bình của mỗi doanh nghiệp mới đạt mức khá cao là 15,2 tỷ đồng.

Tháng Chín cũng ghi nhận 8,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và 3.671 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (đều sụt giảm so với tháng trước). Đáng lưu ý, số lượng doanh nghiệp ngừng chờ thủ tục giải thể trong tháng tăng 23,9% so với tháng Tám, cho thấy áp lực thanh lọc của thị trường vẫn còn hiện hữu.

Bất chấp những thách thức trong ngắn hạn, kết quả điều tra của Cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy sự lạc quan đang dần quay trở lại trong quý cuối năm.

Theo đó, 34,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất quý ba tốt hơn quý hai và 20,1% đánh giá gặp khó khăn. Bước sang quý tư, tỷ lệ dự báo xu hướng tốt lên đã tăng thành 39,2% và tỷ lệ khó khăn giảm xuống còn 16,1%.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được ghi nhận lạc quan nhất với 85,5% doanh nghiệp dự báo tình hình sẽ tốt hơn hoặc giữ được sự ổn định. Bám sát, khối doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước cũng ghi nhận tỷ lệ trên 83%.

Niềm tin này được củng cố bởi kỳ vọng tích cực về các chỉ số cốt lõi. Dự kiến trong quý 4, 39% doanh nghiệp tin rằng khối lượng sản xuất sẽ tăng và 37,3% kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng mới dồi dào hơn. Đối với thị trường quốc tế, tỷ lệ doanh nghiệp tự tin vào sự gia tăng của các đơn hàng xuất khẩu mới trong quý 4 đạt 30,8%, cao hơn đáng kể so với mức thực tế 24,8% ghi nhận trong quý 3./.