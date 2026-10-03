Gần 18 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng Chín, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 1,77 triệu lượt người, giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Chín lớn nhất trong năm năm trở lại đây.

Như vậy, ngành du lịch đã hoàn thành 70,8% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm.

Trong quý 3/2026, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 5,4 triệu lượt người, giảm 1,1% so với quý trước nhưng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 4,6 triệu lượt người, tăng 0,7% so với quý trước và tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 806,6 nghìn lượt người, giảm 7,6% và tăng 14,8%; bằng đường biển đạt 34,5 nghìn lượt người, giảm 43,2% và tăng 271,7%.

Tính chung chín tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam chín tháng năm 2026 phân theo vùng lãnh thổ

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 14,7 triệu lượt người, chiếm 83,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 2,7 triệu lượt người, chiếm 15,4% và tăng 29,9%; bằng đường biển đạt 243,4 nghìn lượt người, chiếm 1,4% và tăng 27,7%.

Về quy mô thị trường trong quý 3, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với gần 1,26 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với gần 898 nghìn lượt. Hai thị trường này đạt tổng cộng hơn 2,15 triệu lượt, chiếm khoảng 39,7% tổng lượng khách quốc tế.

Đáng chú ý, thị trường Nga đạt hơn 391 nghìn lượt khách, tăng 123,2% so với cùng kỳ, trở thành thị trường gửi khách lớn thứ ba trong quý 3.

Trong nhóm các thị trường lớn tiếp theo, Đài Loan (Trung Quốc) đạt hơn 325 nghìn lượt, tăng 9,8%; Nhật Bản đạt gần 233 nghìn lượt, tăng 3,7%; Hoa Kỳ đạt hơn 216 nghìn lượt, tăng 24,7%; Campuchia đạt gần 180 nghìn lượt, tăng 38,7%; Ấn Độ đạt gần 180 nghìn lượt, tăng 7,5%; và Philippines đạt gần 158 nghìn lượt, tăng 32,6%.

Kết quả này tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của thị trường du lịch Việt Nam. Một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sức hút của Việt Nam là lợi thế về môi trường chính trị ổn định, an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm. Đây là yếu tố góp phần củng cố niềm tin của du khách quốc tế khi lựa chọn điểm đến, nhất là trong bối cảnh khách du lịch ngày càng quan tâm đến yếu tố an toàn và khả năng tổ chức hành trình thuận tiện.