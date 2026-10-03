EVF lên kế hoạch huy động tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ảnh minh họa. Nguồn: EVF

Theo thông tin công bố trên HoSE ngày 2/10, EVF dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường quốc tế với tổng giá trị tối đa 300 triệu USD, tương đương khoảng 7.700 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Thời điểm chào bán và phát hành dự kiến trong quý 4/2026, sau khi nhận được chấp thuận cần thiết của Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán tại thị trường phát hành.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường quốc tế, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Kỳ hạn dự kiến từ 3 năm trở lên, kể từ ngày phát hành.

Trái phiếu chỉ được chào bán và phát hành tại Singapore thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) và không được chào bán, phát hành trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi phát hành, trái phiếu dự kiến được niêm yết và giao dịch tại SGX, không được chào bán, niêm yết và giao dịch tại Việt Nam.

Tổ chức thu xếp phát hành được EVF lựa chọn là Seaport Global (DIFC) Limited. Mayer Brown Hong Kong LLP là luật sư quốc tế của EVF, trong khi Công ty Luật TNHH VTN và Cộng Sự đảm nhiệm vai trò luật sư trong nước.

Huy động vốn để cho vay khách hàng

Về phương án sử dụng vốn, EVF dự kiến toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp theo hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo kế hoạch, nguồn vốn có thể được giải ngân vào nhiều lĩnh vực như nông, lâm nghiệp và thủy sản; khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt; xây dựng; bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi; lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; bất động sản; khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và một số lĩnh vực khác. Thời gian dự kiến sử dụng vốn từ quý 4/2026.

Trong thời gian chưa giải ngân hết, phần tiền chưa sử dụng có thể được gửi tại ngân hàng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, với kỳ hạn mỗi khoản tiền gửi tối đa một tháng.

Nợ phải trả dự kiến tăng lên gần 89.000 tỷ đồng

Theo tính toán trong phương án, nếu hoàn tất đợt phát hành, tổng nợ phải trả của EVF dự kiến tăng từ 81.342 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026 lên gần 89.000 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu dự kiến tăng từ 7,81 lần lên 8,54 lần, trong khi tổng dư nợ vay trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,32 lần lên 1,05 lần.

Tính đến ngày 31/8/2026, EVF còn tổng dư nợ trái phiếu gần 3.000 tỷ đồng. Đây toàn bộ là trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước, không có trái phiếu phát hành ra công chúng và cũng không có trái phiếu phát hành tại thị trường quốc tế.