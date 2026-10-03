Cụm thi đua số 1 - Cần Thơ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 1 gồm 4 đơn vị: TAND khu vực 1, TAND khu vực 5, TAND khu vực 10 và TAND khu vực 11 - Cần Thơ.

Năm 2026 là năm đầu tiên các đơn vị vận hành theo mô hình mới sau sắp xếp, trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, tính chất các vụ án, vụ việc ngày càng đa dạng, phức tạp.

Bám sát nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua do TANDTC, TAND TP Cần Thơ phát động, các đơn vị trong Cụm đã tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Đặc biệt, các đơn vị tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”, phong trào thi đua chuyên đề trong giải quyết án dân sự; gắn kết quả thi đua với chất lượng, tiến độ giải quyết án và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Tỷ lệ giải quyết án đạt 95,33%

Năm 2026, Cụm thi đua số 1 thụ lý 8.763 vụ, việc, tăng 19,66% so với cùng kỳ; đã giải quyết 8.354 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,33%, tăng 0,97% so với cùng kỳ.

Trong đó, án hình sự giải quyết 714/720 vụ, đạt 99,17%; án dân sự và các loại việc thuộc nhóm dân sự mở rộng giải quyết 6.891/7.291 vụ, việc, đạt 94,51%; án hành chính giải quyết 88/91 vụ, đạt 96,70%. Đối với việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, các đơn vị giải quyết 661/661 việc, đạt 100%.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Toàn Cụm không có án quá hạn. Số án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 9 vụ, chiếm 0,11%, giảm 0,08% so với cùng kỳ.

Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được chú trọng. Tổng số vụ, việc dân sự và khiếu kiện hành chính hòa giải, đối thoại thành là 4.084/7.595 vụ, đạt 53,77%. Riêng hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt 615/615 vụ.

Cùng với nâng cao chất lượng xét xử, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Trong năm, toàn Cụm tổ chức 102 phiên tòa trực tuyến, 139 phiên tòa rút kinh nghiệm; 2.803/2.803 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc diện phải công khai được đăng tải theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Phong trào thi đua cũng được gắn với việc nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc. Cụm thi đua số 1 có 70 đề tài, sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong công tác, gửi Chánh án TAND TP Cần Thơ xem xét, công nhận.

Thi đua phải gắn với hiệu quả thực chất

Ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đạt được trong năm 2026, nhất là trong bối cảnh năm đầu vận hành mô hình tổ chức mới, khối lượng án tăng nhưng tỷ lệ giải quyết vẫn được duy trì ở mức cao.

Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị tiếp tục nhìn nhận đầy đủ những khó khăn, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị.

Trong đó, công tác thi đua, khen thưởng phải gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Đồng thời, Cụm trưởng, Cụm phó cần phát huy vai trò điều phối, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo sự liên kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị; tập trung vào những nhiệm vụ còn khó khăn, những chỉ tiêu cần tiếp tục nâng cao trong năm công tác mới.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 1 – Cần Thơ cũng tiến hành quy trình bỏ phiếu suy tôn các đơn vị đề nghị “Cờ thi đua TAND” năm 2026. Kết quả TAND khu vực 10 - Cần Thơ được suy tôn đề nghị “Cờ thi đua TAND”.

Đồng thời, Cụm thi đua số 1 cũng đã thảo luận bầu Trưởng, Phó Cụm thi đua năm 2027. Theo đó, TAND khu vực 11 - Cần Thơ được tín nhiệm bầu làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm là TAND khu vực 5 - Cần Thơ.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2027.

Cũng tại hội nghị, Cụm thi đua số 1 - Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua và các đơn vị TAND các khu vực trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2027.