FIFA chính thức báo tin vui cho tuyển Việt Nam, Thái Lan bị trừ điểm

Chiến thắng 4-2 trước Pakistan không chỉ giúp tuyển Việt Nam giành quyền vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 mà còn mang đến tín hiệu tích cực trên bảng xếp hạng FIFA. Thầy trò HLV Kim Sang Sik được FIFA cộng điểm, trong khi Thái Lan trả giá đắt vì thua Philippines.

Theo thông báo của FIFA, tuyển Việt Nam được cộng 1,80 điểm, nâng tổng điểm lên 1.237,62 điểm và tiếp tục đứng ở vị trí 99 thế giới. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ vị trí thứ hai Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam được cộng 1,80 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Thái Lan bị trừ tới 6,57 điểm sau thất bại trước Philippines. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, khoảng cách giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã được thu hẹp đáng kể. Thái Lan hiện đứng thứ 92 thế giới với 1.252,27 điểm, nhưng vừa phải nhận cú trừ điểm khá lớn sau thất bại 1-2 trước Philippines ở lượt trận cuối bảng B.

Cụ thể, “Voi chiến” bị trừ tới 6,57 điểm. Nguyên nhân nằm ở việc Philippines có thứ hạng FIFA thấp hơn Thái Lan khá xa. Khi một đội tuyển có thứ hạng cao hơn thất bại trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, số điểm bị trừ sẽ lớn hơn.

Đây là điều đáng chú ý bởi Thái Lan đã toàn thắng Pakistan và Việt Nam trong hai lượt trận đầu tiên, qua đó sớm giành ngôi đầu bảng và vé vào chung kết. HLV Anthony Hudson vì thế quyết định xoay tua mạnh lực lượng ở trận gặp Philippines để giữ sức cho các trụ cột. Kết quả, Thái Lan nhận thất bại 1-2.

Trên bảng xếp hạng FIFA, trận thua ấy khiến Thái Lan mất nhiều điểm hơn đáng kể so với số điểm Việt Nam nhận được sau chiến thắng Pakistan. Khoảng cách giữa hai đội vì thế chỉ còn khoảng 14,65 điểm.

Tuyển Việt Nam chưa thể vượt qua tuyển Thái Lan, nhưng khoảng cách đang được rút ngắn. Điều này càng đáng chú ý khi FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn còn trận tranh hạng Ba và trận chung kết phía trước.

Nếu tiếp tục có kết quả thuận lợi trước tuyển Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tích lũy điểm số. Trong khi đó, Thái Lan sẽ đối đầu Indonesia trong trận chung kết tại Jakarta. Cuộc đua thứ hạng FIFA giữa hai đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á vì thế vẫn còn những diễn biến đáng chờ đợi sau giải đấu.