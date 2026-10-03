Theo Quyết định số 05/QĐ-TNH-HNBA ban hành ngày 28/09/2026 của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Câu lạc bộ CEO 1981 chính thức trở thành đơn vị trực thuộc HanoiBA.

Chính thức ra mắt Câu lạc bộ CEO 1981 trực thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Trong không khí trang trọng của chương trình Diễn đàn Kinh tế tư nhân khu vực miền Bắc với chủ đề “Liên kết vùng – Kiến tạo động lực tăng trưởng 2 con số”, thuộc chuỗi sự kiện VPSF 2026. Ngay sau phiên diễn đàn, chương trình Tết Doanh nhân HanoiBA, đại diện Lãnh đạo HanoiBA đã trao quyết định công nhận và tặng hoa chúc mừng Ban Điều hành Câu lạc bộ CEO 1981 do ông Đoàn Tất Chiều làm Chủ tịch.

Câu lạc bộ CEO 1981 hướng tới xây dựng một không gian kết nối kinh doanh, chia sẻ nguồn lực và lan tỏa cảm hứng quản trị dựa trên các giá trị cốt lõi

Câu lạc bộ CEO 1981 hướng tới xây dựng một không gian kết nối kinh doanh, chia sẻ nguồn lực và lan tỏa cảm hứng quản trị dựa trên các giá trị cốt lõi: chân thành, uy tín, chia sẻ, đồng lòng, trách nhiệm và kỷ luật. Việc chính thức đi vào hoạt động của CLB hứa hẹn sẽ mang đến sức bật mới, thắt chặt tinh thần đoàn kết và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp thành viên.