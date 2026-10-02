3 giờ sáng, đường phố đã vắng, nhiều cửa hàng đóng cửa từ lâu nhưng một số cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn và hoạt động như bình thường. Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng ấy dễ khiến nhiều người thắc mắc: nếu gần như không có khách, tại sao cửa hàng vẫn phải duy trì nhân viên, điện, điều hòa và hệ thống bán hàng suốt cả đêm?

Thực tế, việc mở cửa 24/24 không đơn giản chỉ để phục vụ vài người mua hàng lúc nửa đêm. Đằng sau đó là bài toán về doanh thu, thói quen tiêu dùng, chi phí vận hành và cả giá trị của sự tiện lợi.

Tại sao 3h sáng không một bóng khách, cửa hàng tiện lợi vẫn mở 24/24? Ảnh minh họa.

Không đông khách nhưng vẫn có người cần mua hàng

3 giờ sáng có thể là thời điểm vắng khách, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có nhu cầu. Những người làm ca đêm, tài xế đường dài, nhân viên bệnh viện, bảo vệ, người đi công tác hoặc khách vừa trở về sau chuyến bay vẫn có thể cần mua nước uống, đồ ăn nhanh, thuốc lá hoặc những vật dụng thiết yếu.

Với nhóm khách này, cửa hàng mở xuyên đêm không chỉ là lựa chọn mà đôi khi là một trong số ít địa điểm còn hoạt động. Chỉ cần một cửa hàng tiện lợi nằm đúng nơi có nhu cầu, lượng khách ban đêm dù nhỏ vẫn có thể mang lại doanh thu.

Giá trị lớn nhất đôi khi nằm ở sự tiện lợi

Một trong những lý do quan trọng khiến cửa hàng duy trì hoạt động 24/24 là tạo thói quen cho khách hàng. Khi biết một địa điểm luôn mở cửa, người mua có thể chủ động ghé bất cứ lúc nào mà không cần kiểm tra giờ đóng cửa.

Khách hàng có thể mua một chai nước lúc 2 giờ sáng, bữa ăn nhanh sau ca làm hoặc một món đồ cần gấp vào thời điểm các cửa hàng khác đã đóng. Tần suất mua vào ban đêm có thể không cao, nhưng việc duy trì khả năng phục vụ liên tục tạo ra giá trị riêng cho mô hình cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng không chỉ bán hàng vào ban đêm

Ngay cả khi lượng khách giảm mạnh sau nửa đêm, cửa hàng vẫn có những công việc phải thực hiện. Nhân viên có thể kiểm kê hàng hóa, sắp xếp lại kệ, bổ sung sản phẩm, vệ sinh khu vực bán hàng và chuẩn bị cho lượng khách vào buổi sáng.

Nói cách khác, khoảng thời gian ít khách đôi khi lại là lúc cửa hàng có điều kiện thực hiện nhiều công việc hậu trường mà ban ngày khó làm vì khách ra vào liên tục.

Chi phí mở cửa phải được cân đối với doanh thu

Tất nhiên, mở 24/24 không phải lúc nào cũng có lợi. Cửa hàng phải trả chi phí nhân sự, điện, điều hòa, thiết bị làm lạnh, an ninh và nhiều khoản vận hành khác. Nếu doanh thu ban đêm quá thấp, việc mở cửa xuyên đêm có thể không hiệu quả.

Bởi vậy, không phải cửa hàng tiện lợi nào cũng hoạt động 24 giờ. Quyết định này thường phụ thuộc vào vị trí và đặc điểm khu vực. Cửa hàng gần bệnh viện, bến xe, sân bay, khu công nghiệp, khu dân cư đông người hoặc tuyến đường lớn có thể có nhu cầu ban đêm khác với cửa hàng nằm trong khu vực yên tĩnh.

Chi phí mở cửa phải được cân đối với doanh thu. Ảnh minh họa.

Có những thời điểm tưởng vắng lại bất ngờ đông khách

Lượng khách ban đêm cũng không phải lúc nào ổn định. Một sự kiện kéo dài, chuyến xe đến muộn, người làm ca đêm tan ca hoặc nhu cầu mua đồ ăn vào cuối tuần đều có thể khiến lượng khách tăng trong thời gian ngắn.

Nếu cửa hàng đã đóng cửa, toàn bộ doanh thu từ nhóm khách này sẽ chuyển sang địa điểm khác. Ngược lại, cửa hàng còn mở có cơ hội phục vụ ngay khi nhu cầu xuất hiện.

Mở 24/24 còn là cách giữ vị trí trong tâm trí khách hàng

Một cửa hàng luôn sáng đèn và có người phục vụ tạo ra cảm giác về một địa điểm đáng tin cậy khi khách cần mua hàng gấp. Đây là lợi thế mà một cửa hàng chỉ mở theo giờ hành chính khó có được.

Vì vậy, cảnh cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn lúc 3 giờ sáng không nhất thiết có nghĩa là nơi đó đang có rất nhiều khách. Có thể trong thời điểm ấy, doanh thu không cao, nhưng cửa hàng vẫn đang duy trì khả năng phục vụ và thực hiện các công việc cần thiết.

Đằng sau một cánh cửa mở suốt đêm là bài toán được tính toán dựa trên vị trí, lượng khách, chi phí vận hành và giá trị của sự tiện lợi. Có những giờ gần như không có bóng khách, nhưng chỉ cần vẫn còn một nhóm người có nhu cầu, việc mở cửa 24/24 vẫn có thể là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của cửa hàng tiện lợi.