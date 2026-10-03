Giá trị kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai trong 9 tháng đạt gần 3 tỷ USD

Hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lào Cai góp phần đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa đạt gần 3 tỷ USD.

Theo số liệu tổng hợp, riêng trong tháng 9/2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu của Lào Cai đạt khoảng 412 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đạt hơn 2.993 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, đạt khoảng 262,1 triệu USD trong tháng 9, tăng 67,65% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, giá trị xuất khẩu qua các cửa khẩu đạt khoảng 1.867,72 triệu USD, tăng 70,33% so với cùng kỳ năm trước và đạt 60,25% kế hoạch năm.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai sôi động, góp phần thúc đẩy thương mại biên giới và tăng thu ngân sách.

Ở chiều nhập khẩu, tháng 9 đạt 101,5 triệu USD, tăng 9,78% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, giá trị nhập khẩu đạt khoảng 963,91 triệu USD, tăng 28,46% so với cùng kỳ và đạt 45,9% kế hoạch năm.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai diễn ra sôi động trong 9 tháng năm 2026.

Đối với các loại hình tạm nhập, tái xuất, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh..., giá trị thực hiện trong tháng 9 đạt khoảng 8,5 triệu USD, giảm 37,87% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, nhóm loại hình này đạt khoảng 161,42 triệu USD, giảm 56,73% so với cùng kỳ, thực hiện 17,17% kế hoạch năm.

Hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng mạnh.

Về cơ cấu, trong tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi qua cửa khẩu trong 9 tháng, xuất khẩu chiếm khoảng 62,4%, nhập khẩu chiếm 32,2%, còn các loại hình tạm nhập, tái xuất, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh... chiếm khoảng 5,4%.

Như vậy, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa tăng 34,83%, trong đó xuất khẩu tăng mạnh 70,33% và nhập khẩu tăng 28,46%.