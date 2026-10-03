Người tiêu dùng Việt mạnh tay chi tiêu hơn 5.925 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Tính riêng trong quý 3, quy mô thị trường ước đạt 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý 2 và tăng 14,5% so với cùng kỳ. (Ảnh: Vietnam+)

Theo số liệu được Cục Thống kê công bố ngày 3/10, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung.

Hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng Việt trong 9 tháng qua cho thấy sự khởi sắc đồng đều ở các nhóm ngành, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đóng vai trò chủ đạo khi đạt 4.463,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% quy mô thị trường và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, lĩnh vực dịch vụ cũng ghi nhận các mức tăng trưởng ấn tượng hơn, cho thấy nhu cầu giải trí và đi lại đều tăng. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,7%, đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,9%, đạt 78,1 nghìn tỷ đồng và dịch vụ khác tăng 13,4%, đạt 625,4 nghìn tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, quy mô thị trường ước đạt 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý 2 và tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Đặc biệt trong tháng Chín, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng Tám và tăng 14,1% so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm hàng hóa trong tháng này đều tăng trưởng tốt, nổi bật là gỗ và vật liệu xây dựng tăng 24,2%, vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 21,2%. Chiều ngược lại, doanh thu ôtô các loại giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, phần lớn do tác động của yếu tố mùa vụ khi người dân có tâm lý hạn chế mua sắm tài sản lớn trong tháng Bảy âm lịch.

Về cơ cấu hàng hóa bán lẻ trong chín tháng, nhiều nhóm sản phẩm thiết yếu ghi nhận sức mua gia tăng đáng kể. Doanh thu nhóm nhiên liệu khác trừ xăng dầu tăng mạnh nhất với 29,2%, tiếp đến là nhóm đá quý và kim loại quý tăng 22%, hàng hóa khác tăng 18,8%, nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 17,2%, cùng với xăng dầu các loại tăng 14,9%.

Sự sôi động của thị trường nội địa cũng được phản ánh qua kết quả kinh doanh tại các địa phương.

Đối với lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, Đà Nẵng dẫn đầu đà phục hồi với mức tăng 14%, bám sát là Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với mức tăng từ 12% đến 13,7%.

Ở lĩnh vực lưu trú và ăn uống, các trung tâm du lịch chứng tỏ sức hút lớn khi doanh thu tại Đà Nẵng tăng 21,7%, Quảng Ninh tăng 20,6%, Khánh Hòa tăng 20,5% và Huế tăng 20,4%.

Đáng chú ý là sự bứt phá của mảng du lịch lữ hành tại một số tỉnh thành, như Cà Mau ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 86%, Bắc Ninh tăng 45,3%, Tây Ninh tăng 41,3% và Lâm Đồng tăng 37,7%./.