Họp báo Chính phủ thường kỳ: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng cao nhất trong 15 năm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số. (Nguồn: Vneconomy)

12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số

Tại họp báo, Bộ trưởng Đặng Xuân Phong thông tin, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2026 đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận 2 con số và cao hơn 1,45 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 06 tháng (8,49%).

Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đến hết quý III, có 29/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng, 17/34 địa phương tăng trưởng trên 10%. Tính chung 9 tháng, có 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số.

Theo Bộ trưởng, các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tăng trưởng tốt; cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 117,7 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng, xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%, nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước tăng 15,0 - 15,3% so với cùng kỳ, quý III ước tăng 14,8 - 15,2%, tính chung 9 tháng tăng 13,1 - 13,6%, trong phạm vi cận dưới mục tiêu cả năm (13 - 15%).

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho hay, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo giảm chi phí đầu vào, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các dự án vướng mắc, tồn đọng. Đến hết tháng 9, giải ngân đầu tư công ước đạt đạt 640 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ khoảng 180 nghìn tỷ đồng. Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người yếu thế được triển khai thiết thực. Đã bố trí nguồn lực khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho hơn 52 triệu người dân; đẩy nhanh xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Từ đầu năm, 108 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, đưa 31.353 căn hộ vào sử dụng.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, thực chất, với hơn 350 cam kết, thỏa thuận quốc tế mới được ký kết.

Toàn cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026. (Ảnh: Gia Thành)

Quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho hay, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được; tận dụng tối đa các cơ hội, lợi thế cho phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

Trọng tâm là chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, đề án trình Hội nghị Trung ương 4; khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết, kiên quyết không để chậm, nợ văn bản. Phối hợp hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, dự án luật, nghị quyết, báo cáo, tài liệu, trong đó có 44 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn...

Bên cạnh đó, quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ các công trình giao thông, năng lượng trọng điểm; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, kèm phương án đề xuất cụ thể...

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện quy định về thuốc, thiết bị y tế, đổi mới phương thức quản lý, giảm khâu trung gian và chi phí cung ứng, bảo đảm cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận sản phẩm có chất lượng, giá phù hợp. Rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa; xử lý vướng mắc trong sắp xếp trường, lớp và đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục...

Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, cụ thể hóa thành chương trình, dự án và hoạt động hợp tác có kết quả rõ ràng; gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.