Tuyển Trung Quốc thảm bại với tỷ số 0-5

Tuyển Trung Quốc thua đậm Palestine.

Trận đấu thuộc giải giao hữu quốc tế diễn tại Trùng Khánh nhanh chóng trở thành màn trình diễn đáng quên với đội chủ nhà. Palestine tận dụng triệt để những sai lầm của hàng thủ Trung Quốc và tạo ra cách biệt lớn ngay trong hiệp một.

Phút 16, Liu Yang phá bóng không tốt trong vùng cấm, tạo điều kiện để Hamlawi tung cú dứt điểm mạnh từ sát khu vực 5,5 m mở tỷ số cho Palestine. Chỉ ít phút sau, hàng thủ Trung Quốc tiếp tục bị xuyên thủng. Hamlawi phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Yan Junling rồi đưa bóng vào lưới trống.

Trung Quốc gần như không tạo được sức ép đáng kể. Cơ hội rõ ràng nhất của đội chủ nhà đến ở phút 37 khi Wei Shihao chọc khe để Tao Qianglong thoát xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Trung Quốc bị cản phá.

Trước khi hiệp một khép lại, Trung Quốc tiếp tục nhận gáo nước lạnh. Uday Dabbagh của Palestine tung cú sút xa bằng chân trái đầy uy lực nâng tỷ số lên 3-0. Trung Quốc bước vào giờ nghỉ với chưa tới 40% thời lượng kiểm soát bóng và hoàn toàn lép vế về thế trận.

Palestine lần đầu thắng Trung Quốc.

Sang hiệp hai, tình hình không được cải thiện. Phút 54, thủ môn Yan Junling mắc sai lầm, để Uday Dabbagh tận dụng cơ hội hoàn tất cú đúp và đưa Palestine dẫn 4-0.

Đội chủ nhà sau đó hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ từ các tình huống cố định. Phút 68, Wang Shangyuan đá phạt trúng cột dọc, trước khi Liu Yang lặp lại điều tương tự ở phút 79. Những cơ hội hiếm hoi không đủ giúp Trung Quốc tìm được bàn danh dự.

Đến phút bù giờ, Palestine hoàn tất chiến thắng 5-0. Trung Quốc nhận thất bại nặng nề ngay trên sân nhà và trải qua trận thua thứ hai liên tiếp, sau thất bại 0-3 trước New Zealand. Chỉ trong hai trận, đội bóng này thủng lưới 8 lần.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Palestine đánh bại Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc bất bại cả 7 lần đối đầu với 5 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi 17 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.