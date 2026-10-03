Tài sản của ông Elon Musk tăng 61 tỷ USD trong một ngày

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tính đến 14h15 ngày 2/10 giờ miền Đông Mỹ, tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk đạt 979,7 tỷ USD, tăng 6,64% so với một ngày trước đó, tương đương khoảng 61 tỷ USD.

Đà tăng này chủ yếu đến từ SpaceX và Tesla, hai doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong khối tài sản của ông Musk.

Cổ phiếu SpaceX tăng hơn 7% trong phiên giao dịch ngày 2/10, lên mức 158,84 USD/cổ phiếu vào lúc 14h15 ngày 2/10 giờ miền Đông Mỹ. Forbes cho biết đà tăng này diễn ra sau khi SpaceX hoàn thành một loạt vụ phóng thử thành công thời gian gần đây.

Trong khi đó, cổ phiếu Tesla tăng khoảng 5%, lên 371,32 USD/cổ phiếu, sau khi hãng xe điện công bố số xe bàn giao trong quý III/2026 cao hơn kỳ vọng. Cụ thể, Tesla đã bàn giao 486.532 xe trong quý III, cao hơn dự báo 463.000 xe. Dù vậy, lượng xe bàn giao vẫn thấp hơn khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Nhà Trắng

Đà tăng của cổ phiếu SpaceX và Tesla giúp tài sản ròng của ông Elon Musk tiến gần trở lại mốc 1.000 tỷ USD sau nhiều tháng biến động.

Ông Musk từng trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD vào tháng 6, khi SpaceX tiến hành IPO. Cổ phiếu SpaceX thời điểm đó bắt đầu giao dịch ở mức 150 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa công ty lên gần 2.000 tỷ USD và tài sản của ông Musk lên khoảng 1.100 tỷ USD.

Tài sản của ông sau đó tiếp tục tăng và từng đạt mức cao kỷ lục khoảng 1.450 tỷ USD vào ngày 12/6.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Sau khi cổ phiếu SpaceX giảm 31%, ông Musk không còn duy trì khối tài sản trên 1.000 tỷ USD vào cuối tháng 6. Tài sản của ông trở lại trên mốc 1.000 tỷ USD trong thời gian ngắn vào ngày 29/6, trước khi giảm xuống dưới ngưỡng này một lần nữa vào ngày 1/7.

Đến tháng 7, tài sản ròng của ông Elon Musk từng xuống dưới 700 tỷ USD trong bối cảnh giá cổ phiếu SpaceX giảm khoảng 50% so với mức đỉnh thiết lập ngày 16/6.

Theo bảng xếp hạng tài sản ròng của Forbes, tỷ phú Elon Musk hiện là người giàu nhất với tài sản 979,7 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 600 tỷ USD so với người đứng thứ hai là ông Jeff Bezos. Nhà sáng lập Amazon hiện sở hữu 371,2 tỷ USD. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về nhà đồng sáng lập Google Larry Page với 281,8 tỷ USD, nhà sáng lập Dell Technologies Michael Dell với 273,9 tỷ USD và nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin với 259,3 tỷ USD.