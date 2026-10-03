[Video] Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, nghỉ Quốc khánh 4 ngày
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và 2027.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chinh-phu-chot-nghi-7-ngay-dip-tet-nguyen-dan-nam-2027-nghi-quoc-khanh-4-ngay-post992650.html