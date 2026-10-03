[Video] Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, nghỉ Quốc khánh 4 ngày

Việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm 2026 được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm hạ tầng giao thông được khai thác an toàn, thuận lợi và đồng bộ. Tuy nhiên, thực tế triển khai còn một số điểm nghẽn, đòi hỏi các cơ quan chức năng và nhà đầu tư tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới đây.