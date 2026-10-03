21 tỷ USD vốn FDI thực hiện trong 9 tháng, cao nhất 5 năm

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, vốn FDI thực hiện trong 9 tháng đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giải ngân cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua, cho thấy dòng vốn đăng ký đang tiếp tục được chuyển thành vốn thực hiện tại Việt Nam.

Trong số vốn FDI thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17,4 tỷ USD, tương đương 82,6% tổng vốn thực hiện. Tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản với 1,59 tỷ USD và sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với hơn 723 triệu USD.

FDI thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng đạt hơn 21 tỷ USD.

Ở chiều đăng ký, tổng vốn FDI vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Trong đó, có 3.108 dự án được cấp phép mới với tổng vốn 29,24 tỷ USD, tăng 2,4 lần về vốn so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký mới tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo với 13,38 tỷ USD, chiếm 45,8% tổng vốn cấp mới. Vận tải, kho bãi đứng tiếp theo với 5,14 tỷ USD.

Dòng vốn FDI tiếp tục tập trung mạnh tại các trung tâm kinh tế và những địa phương có nền công nghiệp phát triển. TPHCM dẫn đầu với 18,23 tỷ USD vốn đăng ký trong 9 tháng, cao hơn đáng kể so với các địa phương còn lại.

Thái Nguyên đứng thứ 2 với gần 8 tỷ USD, trong khi Bắc Ninh và Hà Nội lần lượt đạt 4,27 tỷ USD và 4,13 tỷ USD. Hải Phòng cũng thu hút hơn 3,08 tỷ USD. Đáng chú ý, Nghệ An ghi nhận 2,45 tỷ USD, trong đó phần lớn là vốn đăng ký cấp mới.

Trong 9 tháng, các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 948 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng số vốn tăng thêm 14,16 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ. Nếu tính cả vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 21,82 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn.

Singapore là nhà đầu tư có số vốn đăng ký mới lớn nhất trong 9 tháng với 9,26 tỷ USD, tiếp đến là Hàn Quốc 5,7 tỷ USD và Luxembourg gần 5 tỷ USD.

Bên cạnh dòng vốn vào, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài sau 9 tháng đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần cùng kỳ, trong đó có 1,28 tỷ USD vốn đăng ký của 121 dự án mới và 1,49 tỷ USD vốn tăng thêm của 32 dự án điều chỉnh.