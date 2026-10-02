Tuyển Thái Lan thua Philippines

Philippines có chiến thắng

Trên sân Jalak Harupat, Philippines nhập cuộc chủ động trước một Thái Lan ra sân gồm nhiều cầu thủ dự bị. Dễ hiểu khi họ sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Paul Tabinas bứt tốc xuống sát đường biên ngang bên cánh phải rồi căng ngược vào trong. Hàng thủ Thái Lan xử lý không tốt, tạo điều kiện để Kristensen dứt điểm tung lưới Kampon.

Thái Lan gặp không ít khó khăn trong hiệp một, đặc biệt khi trời mưa lớn khiến những pha phối hợp ngắn của "Voi chiến" thiếu chính xác. Ngược lại, Philippines thậm chí có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 20, nhưng Nishioka không thể chạm bóng dù trước mặt chỉ còn khung thành bỏ trống.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan đẩy cao đội hình. Phút 55, họ tìm được bàn gỡ theo cách rất đẹp mắt. Seksan Ratree tung đường chọc khe tinh tế để Iklas băng xuống thực hiện cú cứa lòng, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Falkesgaard.

Nhưng niềm vui của Thái Lan không kéo dài lâu. Phút 68, Philippines tái lập thế dẫn bàn. Leipold xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi chuyền ngược vào vùng cấm. Kristensen xuất hiện đúng lúc, hoàn tất cú đúp và đưa Philippines vượt lên 2-1.

Thái Lan chủ yếu tung đội hình dự bị ở trận đấu mang tính thủ tục.

Những phút còn lại, Thái Lan cố gắng tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Phút 77, Schneider có đường chọc khe thuận lợi cho Kristensen thoát xuống, song thủ môn Kampon kịp thời băng ra ôm gọn bóng. Chung cuộc, Philippines bảo toàn chiến thắng 2-1 và khép lại giải đấu với 4 điểm, đứng thứ ba bảng B.

Với Thái Lan, thất bại không ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng. "Voi chiến" chắc chắn vào chung kết sau chiến thắng trước Việt Nam và sẽ đối đầu Indonesia ở trận tranh chức vô địch. Việc giành vé khiến HLV Anthony Hudson có cơ sở để xoay tua đội hình, nhằm bảo toàn lực lượng cho trận đấu quan trọng nhất.

Trong khi đó, Việt Nam đứng nhì bảng và giành quyền vào trận tranh hạng ba với Malaysia vào ngày 5/10.