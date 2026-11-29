Tô bột báng nóng hổi với giò heo, tôm, trứng cút, da heo và hành ngò - món ăn mặn độc đáo, mang hương vị riêng của đất Tam Kỳ. Ảnh: V.T

Chiều mưa ủ dột, cơn sốt giao mùa khiến cổ họng đắng ngắt, mệt mỏi cuộn người trong bức mền, chợt con bạn thân í ới: "Đi kiếm chi nóng nóng ăn hè?". "Kiếm chi là kiếm cái chi?". "Bột báng đi".

Rứa là hai đứa đội mưa đi, Tam Kỳ vòng qua vòng lại cũng chỉ mấy cung đường, trời mưa nên đường phố cũng thưa người qua lại. Mưa mang lại cái cảm giác muốn được che chở, muốn được ủi an, nhất là khi cơ thể đang rã rời như thế này.

Dừng trước quán bột báng quen thuộc trên đường Nam Quảng Nam, mưa nhưng quán vẫn đông khách đang chờ. Hai tô đặc biệt được mang ra, nóng hổi.

Vẫn cứ cái cảm giác vừa lạ vừa quen như lần đầu. Hồi mới về đây, lần đầu tiên được ông xã dẫn đi ăn, cứ ngồi ngơ ngác: "Lạ rứa, sao không là chè mà lại nấu kiểu ni? rồi ăn có hợp không?". Vậy mà ăn riết rồi ghiền luôn, mà nấu kiểu này chắc chỉ có ở Tam Kỳ.

Con bạn lấy chén nhỏ múc thêm 2 chén mắm ớt tỏi. Trời mưa, khói bốc lên từ tô bột báng kích thích vị giác đến lạ.

Khoanh giò hoặc xương heo, chả cây, trứng cút, tôm, da heo nấu mềm... là những thứ mà người ta thêm vào cái nồi bột báng mà đáng lý ra chỉ để nấu… chè. Nhưng lạ là nó lại hợp và còn dễ ăn.

Không biết bột báng ở Tam Kỳ có từ khi nào, chứ cái quán này cô chủ quán đã bán gần 25 năm rồi. Ban đầu thì chỉ là nước hầm xương, bỏ thêm vài lát da heo và trứng cút.

Món ăn bình dân cho cả người lớn lẫn trẻ con, hạt bột báng nhỏ mềm nên trẻ con ăn như ăn cháo. Rồi theo năm tháng người ta thêm giò, tôm, chả và đặc biệt hơn là có cả bột báng cua lột.

Nhưng dù thêm thắt bao nhiêu đi nữa thì những hạt bột báng nhỏ mềm và miếng da heo hầm thơm vẫn là cái nét rất riêng của món ăn này.

Con bạn với tay múc thêm một muỗng tương ớt rưới lên trên, rồi xuýt xoa "mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu nữa", tôi bật cười.

Nước dùng vừa ngọt thanh của xương, của tôm, vừa cay cay, thơm thơm của tiêu, của tương ớt dỗ dành vị giác của người cảm như người ta đang dỗ dành người yêu khi đang giận.

Hạt bột báng tròn tròn, mềm mềm trôi qua thật êm. Thêm một chút cay nóng, người như nhẹ nhõm hơn, những ngột ngạt trong cơn cảm cũng dần tan ra.

Vớt khoanh giò ra chấm vào chén mắm ớt tỏi rồi múc một muỗng bột báng đưa cùng, có vậy thôi mà dạ thấy được ủi an giữa màn mưa lạnh.

Khách vào quán ngày càng đông. Đa phần là khách quen nên cô chủ biết được khẩu vị của từng người. Người không ăn chả, người không thích da, người phải thêm trứng.

Đặc biệt quán còn biết níu giữ chân khách bằng thùng nước lá mùng năm thơm ngát. Nhiều người đến Tam Kỳ, ăn uống ở đây vẫn hay khen tặng thứ nước lá này, thơm đậm đà của chè xanh hòa cùng hoắc hương, huỳnh đàn, đọt muối, nhọ nồi... uống vô một lần là ưng uống miết.

Rời quán, mưa cũng vừa tạnh, hàng cây bên đường vẫn đang từng chút xanh lên sau những trận mưa dầm. Dư vị của tô bột báng là cảm giác ấm lòng với những món quê dung dị.

Cái kỳ kỳ của một món ăn nhiều khi cũng khiến người ta nhớ như nhớ một Tam Kỳ với những cái kỳ đã đi vào thương mến.

Chiều qua đi, bình lặng, yên ả, hình như cơn sốt đã tan đi…