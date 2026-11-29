Xóm Hoài Khao nằm giữa thung lũng, được bao quanh bởi núi rừng và những triền đồi xanh.

Hoài Khao là nơi sinh sống của 34 hộ người Dao Tiền, lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc.

Rời TP Huế, các thành viên tiếp tục hành trình khám phá vùng đất mới đến Cao Bằng. Nằm trong thung lũng ở độ cao gần 1.000m, giữa núi rừng, ruộng lúa và những triền đồi xanh, Hoài Khao (Cao Bằng) gây ấn tượng với những ngôi nhà gỗ cổ, nghề chạm bạc thủ công và kỹ thuật in hoa văn trên vải bằng sáp ong.

Các thành viên “Quán Nhà Haha” bắt đầu hành trình bán quán mới tại xóm Hoài Khao, Cao Bằng.

Khác với chặng trước, lần này các thành viên sẽ tự vận hành quán ăn mà không có sự hỗ trợ của chủ nhà. Bên cạnh những bỡ ngỡ khi bắt đầu mô hình kinh doanh mới, dàn cast còn có cơ hội gặp gỡ vị khách đặc biệt Binz, hứa hẹn mang đến nhiều tình huống thú vị trong ngày bán hàng đầu tiên.

Sau khi khám phá không gian quán, các thành viên đến thăm gia đình anh Nhất và chị Hạnh – những người sẽ đồng hành cùng chương trình trong thời gian lưu trú tại Cao Bằng. Từ những câu chuyện đời thường về việc kinh doanh homestay, cả nhà dần tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống và văn hóa của người Dao Tiền.

Các thành viên “Quán Nhà Haha” hào hứng với hành trình mới khám phá bản sắc văn hoá của đồng bào Dao Tiền.

Đặc biệt, anh Nhất và chị Hạnh hào hứng hướng dẫn các thành viên học một số từ giao tiếp đơn giản bằng tiếng Dao Tiền. Các thành viên còn được chị Hạnh giới thiệu về trang phục truyền thống và những món đồ trang sức đặc trưng của phụ nữ Dao Tiền. Một bộ trang phục đầy đủ gồm khăn đội đầu, xà tích, trang sức bằng bạc với 7 vòng cùng bộ chuông đeo phía sau, tạo nên âm thanh đặc trưng mỗi khi người mặc di chuyển.

Không chỉ tìm hiểu trang phục, dàn cast còn tham quan ngôi nhà của gia đình anh Nhất, lắng nghe giới thiệu về kiến trúc và những vật dụng sinh hoạt gắn với đời sống người Dao Tiền như túi trầu, khăn quàng cổ.

Nhiều món ăn của bà con dân tộc Dao Tiền được giới thiệu qua chương trình.

Đáng chú ý, các thành viên có dịp tận mắt chứng kiến nghề thủ công truyền thống được gìn giữ trong gia đình: Ba anh Nhất tự tay chế tác bạc làm nhẫn, trong khi mẹ anh Nhất tỉ mỉ thêu túi. Những công đoạn hoàn toàn thủ công giúp dàn cast cảm nhận rõ hơn sự khéo léo và giá trị của nghề truyền thống địa phương.

Buổi tối, các thành viên cùng gia đình anh Nhất, chị Hạnh và con trai lớn thưởng thức bữa cơm với nhiều món ăn đặc trưng như thịt gà bản nướng, canh rau âu, rau phi-ác pàn xào lõi chuối, cây thao tuồn xào lòng mề gà và bí om. Trong không khí thân tình bên mâm cơm, những câu chuyện về phong tục, tín ngưỡng của người Dao Tiền tiếp tục được chia sẻ.

Bữa cơm ấm cúng trở thành dịp để các thành viên tìm hiểu phong tục, tín ngưỡng của người Dao Tiền.

Đặc biệt, dàn cast tìm hiểu về hai nghi lễ quan trọng là lễ cấp sắc 3 đèn và lễ cấp sắc 12 đèn. Theo chia sẻ của gia đình chủ nhà, lễ cấp sắc 3 đèn dành cho nam giới khi trưởng thành, đánh dấu bước chuyển trong đời sống tâm linh và cộng đồng, đồng thời trao cho người được cấp sắc một tên thứ hai, thường sử dụng trong các dịp cúng lễ hoặc sinh hoạt dòng họ.

Lễ cấp sắc 12 đèn gắn với quan niệm về tình nghĩa vợ chồng. Theo quan niệm được gia đình chia sẻ, những cặp vợ chồng thực hiện nghi lễ này sẽ tiếp tục gắn bó với nhau ở thế giới bên kia. Nghi lễ thường kéo dài từ 4 - 5 ngày, thể hiện những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Song song với hành trình khám phá văn hóa, các thành viên tất bật chuẩn bị thực đơn cho ngày mở bán với những món mới như thịt viên sốt cà, bánh mì chảo, trà lê, salad sốt chanh dây và thanh long dằm. Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng, trong khi đó Duy Khánh, Rhymastic, Bùi Công Nam và Ngọc Thanh Tâm cùng chia sẻ các công đoạn chuẩn bị.

Binz hòa nhập cùng dàn cast, tham gia các công việc tại quán ăn ở Cao Bằng.

Sáng hôm sau, quán đón vị khách đầu tiên tại Cao Bằng là rapper Binz. Vừa xuất hiện, anh đã được Bùi Công Nam “kiểm tra sở trường”, giao nhiệm vụ nhiếp ảnh gia rồi nhanh chóng nhập cuộc cùng các thành viên. Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục và bộ trang sức truyền thống của người Dao Tiền trước khi bắt tay vào pha chế đồ uống.

Thông qua format chương trình giải trí kết hợp trải nghiệm thực tế, “Quán Nhà Haha” mở ra cách tiếp cận gần gũi về văn hóa các vùng miền, đưa những nét đẹp trong đời sống, phong tục và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Không chỉ khám phá cảnh sắc thiên nhiên, các thành viên còn trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu và tương tác với người dân địa phương, qua đó góp phần kể những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ giải trí sinh động, tự nhiên.

Trong những ngày ở Cao Bằng, dàn cast có dịp gặp gỡ, tìm hiểu đời sống và văn hóa của gia đình anh Nhất, chị Hạnh, những người đồng hành cùng chương trình. Từ trang phục truyền thống, kiến trúc nhà ở, vật dụng sinh hoạt đến nghề thủ công, mỗi câu chuyện đều giúp các thành viên hiểu hơn về bản sắc của người Dao Tiền.