Những ngày cuối tháng 11, tại các nhà vườn ở xã Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa﻿), người trồng bưởi Luận Văn đang tất bật kiểm tra từng cây, chăm sóc và bọc túi bảo vệ quả. Đây là thời điểm quan trọng để quyết định chất lượng, mẫu mã của loại bưởi đặc sản vốn được nhiều người tìm mua mỗi dịp Tết Nguyên đán 2027.

Bưởi Luận Văn nổi tiếng từ xa xưa với sắc đỏ đặc trưng, từng được lựa chọn làm sản vật tiến vua. Không chỉ có màu đỏ au từ vỏ đến múi, loại quả này còn sở hữu hương thơm riêng biệt, thường được người dân lựa chọn để bày mâm ngũ quả, thờ cúng trong dịp Tết. Năm 2021, sản phẩm bưởi Luận Văn được công nhận OCOP 4 sao, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ cho đặc sản địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tư (xã Lam Sơn) cho biết, gia đình hiện có 3,5ha trồng bưởi Luận Văn, trong đó gần 3ha đã cho thu hoạch, diện tích còn lại mới trồng được gần một năm. Theo ông Tư, năm nay, thời tiết diễn biến thất thường khiến việc chăm sóc bưởi gặp nhiều khó khăn. “Tình trạng bưởi rụng quả diễn ra khá nhiều dù gia đình đã chú trọng chăm sóc. Có những ngày ra vườn, tôi không khỏi xót xa khi thấy bưởi rụng đầy gốc. Một số quả còn bị nám vỏ do nắng nóng, ảnh hưởng đến mẫu mã”, ông Tư chia sẻ.

Theo các nhà vườn, bưởi Luận Văn khá nhạy cảm với điều kiện thời tiết. Những đợt nắng gắt xen kẽ mưa lớn, cùng hiện tượng sương muối có thể khiến quả bị nám, rụng sớm. Trong khi đó, để có được những quả bưởi đẹp, màu đỏ đồng đều, người trồng phải đầu tư công chăm sóc trong nhiều tháng.

Thời điểm này, người dân đang tập trung bọc túi bảo vệ từng quả nhằm hạn chế sâu bệnh, côn trùng và những tác động bất lợi từ môi trường. Khi bước vào giai đoạn hoàn thiện, vỏ bưởi chuyển dần sang màu đỏ đặc trưng, hương thơm cũng rõ hơn. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định giá trị của sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Từ khoảng tháng 11 âm lịch, khi bưởi bắt đầu hoàn thiện về màu sắc và chất lượng, thương lái đã tìm đến các nhà vườn tham quan, lựa chọn và đặt cọc. Hoạt động thu mua thường diễn ra tập trung từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng Chạp. Bưởi được phân loại dựa trên trọng lượng, hình dáng và màu sắc. Những quả loại 1 thường nặng từ 1,2-1,3kg trở lên, có quả đạt khoảng 1,8kg, hình dáng cân đối, vỏ mịn, màu đỏ đẹp.

Giá bán bưởi Luận Văn﻿ bình quân dao động từ 80.000-100.000 đồng/quả. Càng gần Tết, những quả có mẫu mã đẹp càng được giá. Có thời điểm, giá bán đạt 160.000-170.000 đồng/quả, thậm chí đến 200.000 đồng/quả.

Năm nay, trước tình trạng bưởi rụng quả và nám vỏ tại nhiều nhà vườn, nguồn cung những quả đạt tiêu chuẩn về mẫu mã được dự báo có thể giảm. Điều này khiến người trồng kỳ vọng giá bán sẽ tăng khi bước vào cao điểm tiêu thụ dịp Tết.

Theo chính quyền xã Lam Sơn, toàn xã hiện có khoảng 60ha bưởi đỏ với gần 100 hộ dân tham gia trồng, tập trung chủ yếu tại các vùng canh tác truyền thống. Cây bưởi đỏ Luận Văn hiện có chỗ đứng vững trên thị trường trong và ngoài tỉnh, trở thành món quà biếu Tết được nhiều người lựa chọn. Giống bưởi này hiện mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động địa phương.