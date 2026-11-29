TP.HCM sắp diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực và du lịch lớn. (Ảnh minh họa)

Từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12/2026, TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực, du lịch và thể thao, trong đó có các lễ hội ẩm thực, Festival OCOP Việt Nam 2026 và Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank lần thứ 9.

Với sự đồng hành của Vibrant HCMC - Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027, nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa điểm trên địa bàn Thành phố, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Từ ngày 28/11 đến 6/12, Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực và Mua sắm lần thứ nhất diễn ra tại Công viên đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh. Sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 của Thành phố. Người dân, du khách có thể tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và tìm hiểu sản phẩm địa phương tại các gian hàng.

Tiếp đó, từ ngày 4 đến 6/12, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TPHCM. Lễ hội dự kiến có khoảng 60 gian hàng ẩm thực Việt - Hoa, giới thiệu các món ăn đặc trưng của Chợ Lớn cùng hoạt động trải nghiệm cách nêm nếm, chế biến món ăn.

Cũng trong thời gian này, Festival OCOP Việt Nam 2026 diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 3 đến 6/12, dự kiến quy tụ khoảng 350 gian hàng của 34 tỉnh, thành phố. Sự kiện giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề.

Trong lĩnh vực thể thao, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 9 diễn ra từ ngày 4 đến 6/12, với ngày thi đấu chính vào 6/12, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên.

Đáng chú ý, Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 12/12 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương. Với chủ đề "Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm", chương trình kết nối các hoạt động quảng bá du lịch đô thị, du lịch biển, văn hóa, ẩm thực và làng nghề.

Bên cạnh đó, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang diễn ra tại TP.HCM và một số địa phương phối hợp, kéo dài đến ngày 12/12. Đại hội quy tụ 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung. Đây cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực của Thành phố đến vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên từ các địa phương.