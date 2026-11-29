Hà Nội giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch tới đối tác quốc tế. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tổ chức Không gian quảng bá Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tại Chợ phim, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số. Chương trình diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 59/KH-SVHTTDL ngày 28/8/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về tổ chức HANIFF VIII và Kế hoạch số 12/KH-TT&XTDL ngày 13/11/2026.

Với chủ đề “Hà Nội - Thành phố sáng tạo, điểm đến của điện ảnh và du lịch”, không gian quảng bá có diện tích 102 m², được thiết kế kết hợp các giá trị di sản truyền thống với tinh thần sáng tạo, đổi mới.

Tại đây, Hà Nội giới thiệu hệ thống di sản văn hóa, di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống và không gian văn hóa đương đại. Những điểm đến tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làng cổ Đường Lâm được quảng bá thông qua hình ảnh, ấn phẩm, video clip và các sản phẩm truyền thông số.

Các giá trị văn hóa phi vật thể như ca trù, chèo, múa rối nước, lễ hội truyền thống, ẩm thực và nếp sống thanh lịch của người Hà Nội cũng được giới thiệu tới khách tham quan.

Bên cạnh quảng bá di sản, không gian trưng bày dành diện tích giới thiệu du lịch làng nghề và quà tặng du lịch, với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm sáng tạo và đặc sản ẩm thực như bánh cốm, ô mai, trà sen, chè lam, mứt sen, kẹo lạc.

Việc giới thiệu các sản phẩm này tại sự kiện điện ảnh quốc tế hướng tới kết nối cơ sở sản xuất, nghệ nhân và doanh nghiệp với thị trường du lịch; đồng thời thúc đẩy sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị cho sản phẩm văn hóa Thủ đô.

Không gian quảng bá cũng giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc cùng chương trình khuyến mại, kích cầu của doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu và điểm du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hoạt động hướng tới quảng bá hình ảnh Thủ đô với bạn bè quốc tế, kết nối lĩnh vực văn hóa và du lịch, giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác và đầu tư trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Thông qua HANIFF VIII, Hà Nội cũng giới thiệu định hướng hình thành các sản phẩm du lịch mới gắn với di sản và sáng tạo, phát huy giá trị tài nguyên văn hóa trong phát triển du lịch. Điện ảnh được xác định là một kênh góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô, quảng bá điểm đến và thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế.