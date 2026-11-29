Nước sông Bàn Thạch tràn vào tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ. Ảnh: TT.

Ghi nhận của PV, lúc 20h ngày 28/11, tại tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ, nước sông Bàn Thạch đã tràn vào khu dân cư (KDC) ở vùng trũng thấp. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại tổ dân phố Phú Ân, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng. Có nơi nước ngập hơn 0,5 m, tràn vào nhà dân, khiến nhiều gia đình phải khẩn trương di chuyển tài sản để tránh thiệt hại.

Người dân tổ dân phố Tứ Bàn kê đồ đạc lên vị trí trên cao. Ảnh: CĐ.

Anh Lê Văn Trường (34 tuổi), ở phường Tam Kỳ cho biết, nước bắt đầu dâng từ khoảng 17h ngày 28/11 và đến tối vẫn tiếp tục lên. Lo phương tiện bị ngâm nước, anh đã đưa 2 chiếc xe máy của gia đình đến khu vực cầu Kỳ Phú gửi tạm.

Nhiều nhà dân ở tổ dân phố Tứ Bàn đưa ghe ra phía trước sẵn sàng sơ tán khi nước sông Bàn Thạch dâng cao. Ảnh: TT.

Không chỉ di chuyển phương tiện, anh Trường còn mượn giàn giáo để kê cao các thiết bị điện và đồ dùng trong nhà, chủ động phòng trường hợp nước tiếp tục tràn vào. Theo anh Trường, việc chuẩn bị sớm sẽ giúp gia đình hạn chế thiệt hại nếu lũ lên cao hơn trong đêm.

Cách đó không xa, bà Huỳnh Thị Hải (55 tuổi), ở tổ dân phố Tứ Bàn cùng chồng khẩn trương kê cao bộ bàn ghế gỗ.

Bà Hải cho hay, nước lên khá nhanh, nếu bàn ghế bị ngâm lâu có thể hư hỏng. Vì vậy, gia đình tranh thủ đưa những vật dụng có giá trị lên cao trước khi nước tràn sâu vào nhà.

Người dân di chuyển xe máy lên vị trí cầu Kỳ Phú tránh bị ngập nước. Ảnh: CĐ.

Còn ông Lê Văn Quang (55 tuổi), ở phường Tam Kỳ đã chuẩn bị sẵn thuyền trước nhà để chủ động di chuyển khi cần thiết. Nhiều hộ dân trong khu vực cũng đưa ghe thuyền ra chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó nếu nước tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu và chia cắt khu dân cư.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ đã xuống địa bàn hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Việc hỗ trợ tại chỗ giúp các hộ dân, nhất là những gia đình ở khu vực trũng thấp, chủ động hơn trong ứng phó với lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24h qua, TP Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực phía nam thành phố có mưa to đến rất to.

Nước sông Bàn Thạch dâng cao tràn vào nhà dân. Ảnh: TT.

Từ 15 giờ ngày 27/11 đến 15 giờ ngày 28/11, lượng mưa phía nam thành phố phổ biến 120-250mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Cót hơn 413mm, Tam Trà 407mm, Xuân Bình hơn 357mm.

Dự báo từ chiều tối 28/11 đến sáng 30/11, khu vực phía nam Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Mực nước các sông trên địa bàn thành phố đang lên.

Lực lượng chức năng phường Tam Kỳ giúp người dân kê đồ đạc lên bè phao. Ảnh: QS.

Từ chiều 28/11 đến ngày 1/12, các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động II. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; đồng thời đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.