Bìa sách Tây phương mỹ nhơn của Huỳnh Thị Bảo Hòa xuất bản năm 1927. Ảnh: Tư liệu.

Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa, tên thật là Huỳnh Thị Thái, sinh năm 1896 tại làng Đa Phước, xã Hòa Minh, huyện Hòa Vang (nay là phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), với tác phẩm Tây Phương mỹ nhơn do Imprimerie Bảo Tồn (Sài Gòn) in năm 1927 gồm 2 tập, 74 trang khổ 14x20cm, được ghi nhận là người phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ Quốc ngữ (1).

Đề cao phẩm giá con người

Mặc dù những nhà phê bình đương thời cho rằng “cách phô diễn còn kém linh hoạt, tác giả còn chịu ảnh hưởng cựu học và hầu như không biết gì đến nghệ thuật của văn học phương Tây” như Thiếu Sơn chỉ ra trong bài viết “Nữ sĩ Việt Nam” (Báo Phụ Nữ Tân văn, số 231, ngày 11/1/1934); trong đó Tây phương mỹ nhơn còn nặng về tiểu thuyết chương hồi, lối văn biền ngẫu, cách xây dựng nhân vật mang tính ước lệ…, nhưng những giá trị về nội dung trong tác phẩm này đến hôm nay vẫn gợi mở những suy ngẫm.

Là thành viên trong gia đình quan lại, nhưng Huỳnh Thị Bảo Hòa không ngần ngại lên án các quan chức tham nhũng, cửa quyền cùng những kẻ giàu có hợm người, luôn rắp tâm làm hại người khác; từ Hồ Tri Huyện, Lê Phú ông, Trần-Háo-Danh, Lý-Đại-Ngốc… người Việt đến quan Chủ tỉnh, Cảnh sát trưởng Gia-Bi, công tử Sĩ-Vinh, Sa-Nhi phú hộ… người Pháp.

“Nước tôi là nước mất tự do, quyền sanh sát trong tay mấy anh mặt to tai lớn, họ muốn làm sao thì làm, tha hồ tham nhũng hoành hành, phận hèn mọn ngắn cổ kêu sao thấu” - Đó là tâm sự của Tuấn-Ngọc, chàng trai mất tất cả vì bọn tham quan ô lại.

Từ thân phận bị đày đọa ở quê nhà, sang “quý quốc” làm lính đánh thuê, Tuấn-Ngọc “vỡ mộng”: “Trước kia ta cũng ngỡ chỉ có nước Nam ta mới có những hạng trọc phú và công tử bột ấy, suốt đời họ chỉ biết xu danh trục lợi, xa xỉ ăn chơi, họ chỉ biết có một thân họ cho sung sướng, một nhà họ cho ấm no, ngoài ra thì không thấy họ bàn chuyện chi là ích quốc lợi dân, và nghĩ đến đồng bào xã hội gì cả. Ai ngờ ở nước văn minh cũng có lắm hạng người như thế”.

Trong xã hội như vậy, Tuấn-Ngọc vẫn thể hiện bản chất chân thật, không cúi đầu trước cường quyền. Từ vụ bị vu oan lấy cắp chiếc đồng hồ bằng vàng trị giá 2.000 quan của trung úy Đạt-Văn mà anh là thư ký riêng; đến việc bị cho là “dàn cảnh” khi giết mật thám người Đức là Uy-Vệ-Linh trong rừng Tiểu-Lâm để cứu Bạch-Lan…

Dù bị dồn ép đến đường cùng, phải thốt lên “Ôi, tấm thân nô lệ đi đâu cũng là nô lệ!”, nhưng anh luôn tự nhủ lòng “Gặp cảnh nghịch chớ khá ngã lòng”, hay khẳng khái đáp từ “tôi tuy thân phận quân lính mặc dầu, cũng biết điều liêm sỉ.”

Phận “nữ nhi” vùng dậy

Là phụ nữ trong gia đình quan lại có tinh thần yêu nước, Huỳnh Thị Bảo Hòa trở thành người tích cực hoạt động xã hội với tinh thần đưa chị em cùng tiến bộ cho kịp trào lưu văn minh.

Xây dựng hình tượng Bạch-Lan - một thiếu nữ người Pháp - yêu và đồng thuận nên duyên chồng vợ với Tuấn-Ngọc khi nhận ra ở chàng trai nước Việt này những phẩm chất đáng quý, tác giả miêu tả cô gái này “là người đức hạnh, tuy sinh ở nước văn minh mà không lạm chữ bình quyền quá ư tự do như mọi người khác. Từ khi kết duyên với Tuấn-Ngọc thì áo vải xiêm thô làm ăn tần tảo, đối với Tuấn-Ngọc một mực kính yêu, ví chẳng khác nào nàng Mạnh Quang bên Trung Quốc “cử án tề mi” vậy”.

Dẫu vậy, đến khi gia đình gặp hoạn nạn, Bạch-Lan thể hiện rõ phẩm chất của người phụ nữ mạnh mẽ, không để những kẻ lợi dụng quyền thế, âm mưu xảo quyệt tước đoạt hạnh phúc của mình. Lúc Tuấn-Ngọc bị những kẻ ghen ghét lập mưu đẩy về cố quốc và không có điều kiện quay trở lại, Bạch-Lan dẫu đang mang thai vẫn quyết tâm dẫn theo con nhỏ lên tàu vượt biển, qua Annam để tìm chồng.

Mặc dù câu chuyện thật của tiểu thuyết này xảy ra tại Tourane (Đà Nẵng) như Thy Hảo Trương Duy Hy chỉ rõ (2), nhưng nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa hư cấu bối cảnh ở Tam Kỳ lúc bấy giờ còn là vùng nông thôn, để cuộc tìm chồng của Bạch-Lan thêm phần trắc trở. Khi đến Tourane, Bạch-Lan nhờ cậy từ vị quan Chủ tỉnh đến cảnh sát Gia Bi, nhưng họ đã không giúp lại giở trò đen tối.

Nhưng Bạch-Lan thể hiện rõ phẩm giá của mình. Khi quan Chủ tỉnh miệt thị: “Cô là con nhà danh giá, sao lại kết duyên với một người Annam hèn mạt như thế, tưởng cũng quá đáng”, Bạch-Lan khẳng khái đáp: “Thưa ngài là người học thức, há ngài chẳng biết nước Pháp ta rất trọng cái tình nhân đạo?... Lẽ nào thấy người nghèo khó mà đổi lòng, thiết tưởng một người con gái nước Pháp biết ăn ở hết bổn phận thì cũng vẻ vang cho nòi giống”.

Từ đó, câu chuyện kết thúc “có hậu” với việc gia đình họ đoàn tụ rồi được giúp đỡ cùng quay về nước Pháp.

Với Tây phương mỹ nhơn, Huỳnh Thị Bảo Hòa vượt qua những giới hạn về quan niệm lúc bấy giờ để mạnh dạn xây dựng mối quan hệ yêu đương và hôn nhân tự nguyện giữa thiếu nữ trung lưu người Pháp với chàng trai nước Việt mang phận lính đánh thuê; qua đó đề cao phẩm giá con người, vai trò của phụ nữ trong bình đẳng giới và lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ với những thế lực thối nát, cường quyền trong xã hội.

Còn những hạn chế trong tầm nhìn cũng như cách thể hiện, nhưng tròn một thế kỷ sau, rõ ràng Tây phương mỹ nhơn để lại những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm và bản lĩnh sáng tạo của văn nghệ sĩ trước thời cuộc.

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(1) “Tây phương mỹ nhơn - Một cuốn truyện bị quên lãng 70 năm qua”, Lại Nguyên Ân, Tạp chí Văn học, số 6/2001.

(2) “Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa - Người phụ nữ Việt Nam viết bằng chữ Quốc ngữ và xuất bản - Tiểu thuyết - Kịch hát bội - Biên khảo Lịch sử - Ký sự”, Thy Hảo Trương Duy Hy sưu tầm, giới thiệu, NXB Đà Nẵng 2010.