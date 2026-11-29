Các nghệ sĩ trên thảm đỏ. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân và Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Đoàn làm phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". (Ảnh: KHIẾU MINH)
Các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Ban giám khảo tại Liên hoan phim. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Liên hoan phim có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Liên hoan phim là cơ hội quảng bá điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Vinh danh các phim có doanh thu trăm tỷ. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Các nghệ sĩ mang đến sự sôi động, ấm áp như lời chào từ Liên hoan phim tới khán giả. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh mở đầu chương II "Hà Nội trong điện ảnh" của chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Những tiết mục nghệ thuật gợi nhớ một Hà Nội xưa trong điện ảnh. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Lâm Bảo Ngọc khuấy động bầu không khí tại lễ khai mạc. (Ảnh: KHIẾU MINH)