ĐNCT - Về với Tam Kỳ ngót ngét 20 năm. Những cái "kỳ" ở đây đã không còn kỳ nữa, mọi thứ đã quá quen thuộc, duy chỉ có món bột báng, mỗi lần ăn lại cứ thấy nó sai sai đúng đúng gì đấy không tả được. Bột báng vốn là những hạt tròn nhỏ làm từ bột sắn dây, bột lọc, bột bình tinh tùy vùng, thường dùng nấu kèm trong các món ngọt như nấu chè, làm bánh. Riêng ở đây người ta lại dùng nó để nấu với món mặn.