Chừng rằm tháng mười âm lịch, khi gió chướng bắt đầu lao xao trên đọt dừa, người miệt vườn Nam bộ lại lục tìm bịch hạt vạn thọ cất kỹ từ năm trước. Chưa ai nói tới chữ tết, mà trong lòng đã nghe tết rục rịch.

Sân nhà ngập tràn bông vạn thọ ngày tết. Ảnh: CHUYỆN NHÀ ÚT TÌNH

Ở xứ này, mùa xuân không đợi tới tháng Chạp mới về. Mùa xuân bắt đầu từ những hạt giống nhỏ xíu, đen nhánh, được gieo xuống liếp đất ẩm ngoài hè.

Vạn thọ là thứ bông dễ tính. Đất bãi, đất vườn, chậu sành hay giỏ nhựa đều trồng được, trổ bông được. Từ lúc gieo tới khi nở chỉ chừng sáu mươi lăm, bảy mươi ngày, nên người trồng phải biết “canh” tết. Sớm quá thì bông tàn trước giao thừa, trễ quá thì mùng một còn nụ xanh lét.

Cái sự tính toán ấy chẳng nằm trong sổ sách nào, mà nằm trong kinh nghiệm ông bà truyền lại. Cây cao chừng gang tay, người ta bấm ngọn cho nó đâm thêm nhánh, để chậu hoa tròn trịa, sum suê cũng như mong trong gia đình con cháu luôn đông vui.

Ít ai để ý, vạn thọ vốn có gốc gác từ châu Mỹ xa xôi. Vậy mà về tới đất phương Nam, nó bén rễ, trổ bông, thành thứ bông thân thuộc như người trong nhà. Cũng giống như chính vùng đất mở cõi này, bao dung với mọi lưu dân, ai tới cũng có chỗ để sống, để yêu thương, để gắn bó.

Đến những ngày giáp tết, ghe chở bông từ miệt vườn nối nhau xuôi theo kênh rạch, cập bến chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền”. Giữa trăm sắc hoa rực rỡ, những chậu vạn thọ vàng, cam bình dị vẫn có chỗ đứng riêng. Người đi mua thong thả lựa cho được một cặp chậu đều nhau, bông vừa hé, nụ còn nhiều, để chưng cho tới qua mùng.

Vạn thọ thường mua có đôi, chưng có cặp, cho trọn vẹn, cân đối. Mua bán xong, người bán người mua chúc nhau một câu năm mới bình an. Cái tình miệt vườn hiện ra mộc mạc là vậy, mà ấm cả một góc chợ hoa những ngày năm hết tết đến.

Cái tên vạn thọ đã nói lên tấm lòng người chưng bông: muôn năm trường thọ. Ngày tết, cặp vạn thọ được đặt trang trọng hai bên bàn thờ ông bà, bên mâm trái cây “cầu vừa đủ xài” mộc mạc mà chứa chan ước nguyện.

Con cháu chưng vạn thọ là gửi vào đó lời chúc cha mẹ sống lâu, mạnh khỏe, để năm nào cũng còn được quây quần bên nhau đón giao thừa. Đó cũng là đạo hiếu của người phương Nam, giản dị và chân thành.

Vạn thọ còn được thương vì cái tánh bền bỉ. Bông chưng từ hôm đưa ông Táo, qua tới mùng bốn, mùng năm vẫn còn tươi rói. Lá vạn thọ có mùi hăng hăng, ai chưa quen thì thấy lạ, nhưng với nhiều người con xa xứ, đó chính là mùi của tết quê nhà.

Chỉ cần chạm tay vô chiếc lá, nghe thoang thoảng cái mùi ấy là bao nhiêu ký ức lại ùa về: tiếng má gọi phụ lau dọn bàn thờ, tiếng ba kêu khiêng, xếp mấy chậu bông ra sân.

Ngày trước, ra Giêng, khi bông tàn, người ta không bỏ đi mà phơi bông lấy hạt, gói ghém cẩn thận để dành cho mùa sau. Hết tết này lại đến tết khác, hạt vạn thọ cứ vậy mà mùa nối mùa, như nếp sống của người miệt vườn thuận theo trời đất, biết ơn đất đai, biết trân trọng, giữ gìn những gì ông bà để lại.

Chợ hoa bây giờ mỗi năm một nhiều giống lạ, vậy mà sân nhà miền Tây vẫn luôn dành một chỗ xứng đáng cho vạn thọ. Bởi gieo hạt vạn thọ cũng là gieo niềm tin, gieo sự tiếp nối. Mùa xuân của người phương Nam có sắc vàng cam trước hiên của ấm áp, đoàn viên.