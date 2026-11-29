Chị Chánh (bìa trái) cùng bà con. Họ là số ít trong hơn cả trăm hộ có đất bị cát vùi. Ảnh: L.T.V

Đúng là biếc xanh chỗ tôi đứng, nhưng nó trồi lên từ cát của trận lụt kinh hoàng năm 2025, còn phù sa có từ thuở đi vào Thủy Kinh Chú của Lịch Đạo Nguyên mà hắt bóng lên trang bút ký lẫy lừng Đứa con phù sa của Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về Gò Nổi, thì nay đã chôn chặt dưới hơn 1 mét đất.

"Lau trắng sằng sặc sầu..."

May quá, không phải mình tôi lội quanh đồng không mênh mông cát và con đường bê tông mà cát được xúc dang dở, hai bên nước phèn nhẻo ra đỏ lòm ở thôn Tân Bình của Điện Trung (nay là thôn Điện Trung 2). Có người đàn ông đi ngược. Tôi ra hiệu dừng xe. Mới mở miệng hỏi tên thì anh đáp ngay: “Tôi là Nguyễn Văn Hiền, à cái chuyện đất lấp hả, tôi đây 2,5 sào bỏ hoang từ năm ngoái chứ làm chi”. Mắt như cười nhấp nháy mà xót. “Lên xe đi, tôi chở lại đám đất cho anh coi”.

Cỏ lau kín đầu. Chỗ thì cây mai dương, cái thứ cây kẻ thù của đất, sống dai hơn đỉa, chỉ có đào tận gốc và đốt đi thì mới tiêu tan, còn không thì đố hòng. Đứng lên nỗng cát cao 2m, anh nói: “Cát ni là miếng ruộng anh ruột tôi, mới thuê xe múc 1 ca/1 sào tốn 2,5 triệu. Còn miếng đất tôi kế bên còn nguyên”.

“Nghe nói mùa đậu phụng vừa rồi, ai trồng được thì trúng lớn”. “Đúng rồi, trúng gớm vì phù sa, trúng dầu đó, mấy năm 1 sào được 40 lít chứ năm ni được 70 lít. Năm rồi mà làm được thì bà con trúng hung”. Nhớ lời chị Huỳnh Thị Thọ chủ quán tạp hóa vừa ghé ra than: “Năm ni trất trơ, đậu phụng có mô, phải mua mấy chục lít”.

Những mỡ màu phù sa đã thoát xác, dập vùi, thay vào đó là cát, Trận lụt năm ngoái đã khiến 82ha diện tích đất bị cát bồi lấp, trữ lượng khoảng 557.000m³3, mà 3 điểm Phú Văn, Tân Bình và Gò Đình bị cát bồi lấp nặng nhất. 300 hộ dân của Tân Bình cũ, thì tới một nửa số hộ có đất bị lấp. Đâu phải vài ba tấc cào lên, chở đi. Nó sâu từ 0,5 tới 1m, thì sức đâu mà xúc. Không xúc thì cỏ mọc.

Lau đã mọc cờ, trắng muốt lả lơi theo gió từ sông lên. Với ai đó là điểm check in “chill chill”, còn tôi, ngó mặt anh Hiền với mấy người gặp ở quán tạp hóa nhà chị Thọ, thấy nó như thơ cổ lau trắng sằng sặc sầu.

Một năm đi qua. Chốn này thuần nông. Đất biền bãi được phù sa Thu Bồn vỗ về, nuôi nấng họ. Nước mắt, mồ hôi bao đời đã nhỏ xuống đồng, nói như ông Huỳnh Gia nay đã 87 tuổi, là đủ thứ bên nớ rồi, từ dâu tằm, đậu phụng, khoai, bắp, tốt phải biết, chưa thấy nó bị lần nào như năm ngoái. Tôi nghe, nhìn cát, nhìn anh Hiền, nhìn lau, dội trong ký ức một màu trắng của kể chuyện dằng dặc của vô thường từ sách vở đến đời thực.

Lau sậy đã vươn gần chấm dây điện, dưới là cát sâu tới 1m. Ảnh: L.T.V

Người 4 sào, kẻ 2-3 sào. Lấp hết. Người đàn bà đất Gò áo bạc màu đất tên là Lương Thị Chánh, kể mà tôi thấy nước mắt chị sắp ậng ra. Có 2 sào đậu phụng và chỉ trông vào đó là nguồn sống. Đất lấp. 2 con đang học đại học. Chồng và mẹ già đau. Cả năm rồi phải chạy mượn tiền mà sống, nộp học cho con. Quỹ đất 5% của xã, ai bị lấp 1 sào trở lên thì được phép bốc xăm thuê một năm với giá 600.000/sào. Chị cũng nằm trong diện đó, nhưng khi ra bốc thì đất đã hết. “Khổ quá anh ơi”.

Tôi nghe như có cát chảy trong họng mình. Những đứa con của phù sa sông mẹ xứ Quảng, đâu ngờ có ngày đứng trên cát mà ngậm ngùi nuốt nước mắt. Nước chảy kinh khủng xé ra hai con lạch, trong đó có con lạch mà anh Hiền đùa “có từ thời Bảo Đại”, biến mất, năm ngoái lại hiện ra. Thương hải tang điền. Những cuồng nộ thời điểm nào đó của trời đất, sẽ hiện lại nguyên hình bản lai diện mục của một thuở tưởng chừng chỉ có trong bộ nhớ của đất, của nỗi vu vơ lờ mờ dĩ vãng từ những bậc trưởng thượng.

Và khi đối mặt với hiện thực, nó đặt ra bài toán gay gắt. Với dân, như chị Phạm Thị Ngọc Ánh, năm ngoái đến chừ phải xuống Hội An làm thuê cho nhà hàng. Rồi ông Võ Chín cũng bay 1.250m2. Ông Huỳnh Gia thì kể, ông bị lấp 1.300m2. Tất cả bây giờ là “trường sa hành” (bãi cát dài).

Cát mênh mông chi xứ

Gió lồng lộng từ sông thổi lên. Nãy ngang qua sông, thấy Thu Bồn đục màu nước lụt. Nó có đục chi đi nữa, thì trong lòng dân xứ Quảng, vẫn xanh thẳm không thôi như lòng mẹ, mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã ví rằng Thu Bồn về đây như tao nôi ẵm bồng đứa con Gò Nổi. Lỗi đâu phải tại sông.

Với hiện tại, “con lạch” nào phá thế sa trường mênh mông này để dân hồ hởi thả lưỡi cuốc xuống, mà vô tháng Mười Hai dương lịch là bắt đầu xuống đậu phụng, chắc mẫm năm sau mà “bợ đủ”? Ai cũng nói rằng: Cát lấp đất tôi, nhưng tôi đào chở đi thì cấm, xã nói cát là tài nguyên của nhà nước. Xã sẽ có phương án múc lên, cho đấu giá, bán đi, để một phần hỗ trợ cho dân. “Hỗ trợ là mấy? Anh Hiền nói - ví dụ ông bán 10 tỉ mà nói 1 tỉ thì răng?”. Rồi anh kể rằng, chỗ Bình Hòa, có ông khi xã họp, hỏi: Xã nói cát bồi trên ruộng là của nhà nước, rứa tôi hỏi mấy ông: Rác, rều bồi lên có của nhà nước không hay là tôi phải tự dọn?

Chị Ánh nói như tha thiết: “Đề nghị nhà nước làm răng giải phóng dùm đống cát cho dân có đất làm ăn. Còn nếu không thì bọn tôi tự xúc chở đi chớ. Đất đó mà không làm được, phải đi làm thuê”. “Nhưng nếu xã xúc đi hết, trả mặt bằng lại cho bà con, chịu không?”. “Chịu, nhưng mà cũng để lại bao nhiêu tiền bán đất cho dân chứ, không lẽ lấy không?”. Lời anh Hiền: “Đây là đất có sổ đỏ của dân, đâu phải đất của xã đâu mà ông cào đổ đi”.

Lau sậy bạt ngàn trên biền. Ảnh: L.T.V

Tài nguyên về cát, đá, sỏi là của nhà nước quản lý, đã rõ. Bao lâu nay, đụng đến thứ này, bao người đã ra tòa. Chẳng trách từ cuối 2025 đến nay, thành phố đã có chỉ đạo tháo gỡ cho dân, xã đã họp bao phen với bà con, nhưng mọi thứ đứng im tại chỗ, mà điểm nghẽn lớn nhất là để lại cho dân thì bao nhiêu phần trăm tiền nếu cát trên đất họ được bán? Bao nhiêu tiền/sào? Căn cứ vào đâu?

Thông tin tôi có được là không thể cứ ngồi nhìn, xã đã lập phương án múc cát, cho đấu giá. Theo đó, đất, cát bồi lấp tận thu là 44.097m3, gồm bãi Hòa Giang 40.737m3, bãi Tân Bình 3.360m3, thời gian niêm yết từ 9-25/11/2026. Mọi việc còn dài…

Cát mênh mông chi xứ. Ai chưa từng biết, chắc hẳn không thể hình dung dưới 1m cát kia là phù sa in dấu vào văn học, dựng bóng hình Gò Nổi lung linh. Nó dựng thành gò, thành đống như thể đi lạc vào đồi cát đâu đó ở ven biển Duy Xuyên, Thăng Bình. Dọc con sông này từ đầu nguồn đến cuối bể, năm nào lụt lớn, cát chẳng lấp ruộng, có nơi lũ cát dâng tới bàn thờ như Đại Lãnh, Đại Hưng một thuở. Mạnh ai nấy cong lưng ra cải tạo, đâu có chờ này nọ khi áo cơm thúc đòi.

Tôi ngồi xuống giữa mênh mông sậy, nghe nói lời của cây cỏ muôn đời. Thứ cỏ bất diệt. Không có cỏ, đất chết. Cỏ nuôi đời, nuôi người. Quy định nhà nước là không sai, nhưng không bất biến. Có chính sách nào đứng yên khi đời sống luôn chuyển động? Phải tìm ra một con đường để bà con vỗ tay xuống đồng, không còn tiếng thở dài như gió khuya vỗ mặt.

Làm nông mà không có ruộng, khác chi đi cày mà không có trâu. Có một người nói rằng ai cũng sợ làm sai, thà nghe dân chửi còn hơn ra tòa. Trung ương ra văn bản bảo vệ người làm đúng, dũng cảm làm vì quyền lợi chính đáng của tập thể, người dân, nhưng làm thế nào là đúng, thì biết hỏi ai? Chợt nghĩ nếu có ai đó dũng cảm đứng lên, rằng làm đi, sai tôi chịu, trăm sự để dân yên, no ấm, thì chắc rằng dân đúc tượng, dựng bia mà đời đời khắc ghi, như câu đối Tôn Thất Thuyết viếng khắc trên mộ Hoàng Diệu: “Nhất tử thành danh, tự cổ anh hùng phi sở nguyện/ Bình sinh trung nghĩa, đương niên đại cuộc khả vô tâm”.

Sông cứ chảy. Cát còn đây, gương mặt nhấp nhô mai dương, rác, bùn, sậy. Một bức tranh lộn xộn chẳng theo một trường phái nào cả, nhưng nó ám ảnh dân đất Gò như cái bàn tay đen ngòm bất thần hiện ra trong giấc mơ. Nước lụt tới thì lút nóc, nhà trôi, tài sản nhấn chìm. Rã lụt, thì mất ruộng.

Tôi đoán rằng, cả một năm qua, họ bao lần qua đó, chồn chân, quanh quẩn đám ruộng của mình, mắt neo lại mùa màng năm cũ, ngày xưa, hồi đó, mới đó, sum thiệm tốt tươi rồi ném một tiếng thở dài loang trên cát. Tôi nhớ thơ anh Phùng Tấn Đông: “Cánh cò ta ngóng phía ca dao bay mất/ Chừ mỗi mình ta về, vuốt mặt đứng giữa đồng không”. Vuốt mặt mà chờ đến ngày tận thấy phù sa trong vốc tay thơm mỡ màng…