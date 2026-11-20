CAHN và bài toán chiều sâu lực lượng

CAHN có khởi đầu thuận lợi trước Johor Darul Ta’zim. Bàn thắng sớm ở phút thứ 4 giúp đội chủ nhà tạo lợi thế và thi đấu chủ động trong phần lớn hiệp 1. Đội bóng có nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó ba lần đưa bóng trúng khung gỗ đối phương. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Johor Darul Ta’zim gia tăng sức ép, điều chỉnh cách chơi và ghi liên tiếp ba bàn để hoàn tất cuộc ngược dòng.

CAHN đã thi đấu tốt trong khoảng thời gian đầu trận đấu.

Việc CAHN không thể bảo toàn lợi thế cho thấy đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng duy trì thế trận và ứng phó trước những điều chỉnh của đối thủ. Dù vậy, thất bại này không nên chỉ được nhìn nhận từ những diễn biến trên sân. Cách sử dụng nhân sự của CAHN cũng là yếu tố cần được xem xét trong bối cảnh đội bóng còn chặng đường dài ở mùa giải 2026/27.

CAHN đang phải chuẩn bị cho lịch thi đấu trên nhiều mặt trận, gồm V.League, AFC Champions League Elite và Shopee Cup. Sau đợt FIFA Days vừa qua, phần lớn trụ cột của đội bóng có thời gian nghỉ ngơi, chỉ Nguyễn Đình Bắc được triệu tập lên đội tuyển. Trong cuộc đối đầu với Johor Darul Ta’zim, CAHN không có lực lượng mạnh nhất, Quang Hải cũng không đá chính mà chỉ vào sân trong hiệp 2.

Với lịch thi đấu phía trước, việc HLV Alexandre Polking cân nhắc sử dụng nhân sự, giữ sức cho các cầu thủ chủ chốt là điều có thể hiểu được. Một mùa giải kéo dài với nhiều đấu trường đòi hỏi đội bóng phải tính toán lực lượng cho từng giai đoạn, thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào một trận đấu. Mục tiêu của CAHN không chỉ là kết quả trước mắt mà còn là khả năng duy trì sức cạnh tranh trong cả mùa giải.

Trong trận này HLV Polking không tung ra đội hình mạnh nhất vì nhiều lý do.

Tuy nhiên, sự tính toán đó cũng cho thấy một thực tế: Dù sở hữu chiều sâu lực lượng thuộc nhóm tốt tại Việt Nam, CAHN vẫn phải tính toán kỹ việc sử dụng nhân sự khi tham dự nhiều đấu trường. Điều đó cho thấy khoảng cách về chất lượng và khả năng xoay vòng đội hình giữa các CLB Việt Nam với những đối thủ hàng đầu khu vực vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Nhìn vào hành trình của CAHN tại AFC Champions League Elite 2026/27, có thể thấy đội bóng đã thể hiện những thời điểm thi đấu ấn tượng nhưng kết quả chưa ổn định. CAHN từng thua Gamba Osaka 1-4, thua Kashima Antlers 0-1, nhưng cũng giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Shanghai Port và hòa Kyoto Sanga 0-0. Những kết quả trái chiều cho thấy đại diện Việt Nam có khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh, song vẫn cần cải thiện sự ổn định và chiều sâu đội hình.

Một đội bóng không thể chỉ dựa vào 11 cầu thủ đá chính. Khi phải thi đấu liên tục, việc thay đổi đội hình là điều khó tránh khỏi. Nếu chất lượng giữa cầu thủ đá chính và dự bị có khoảng cách lớn, đội bóng sẽ khó duy trì phong độ khi những trụ cột vắng mặt hoặc cần được nghỉ ngơi. Vì vậy, bài toán của CAHN không đơn thuần là bổ sung thêm ngoại binh, mà phải xây dựng đội hình đồng đều, có phương án thay thế ở từng vị trí và chú trọng phát triển cầu thủ trong nước.

Quan trọng hơn đây không chỉ là vấn đề riêng của CAHN mà còn là khó khăn chung của bóng đá Việt Nam.

Việc có bàn thắng mở tỷ số nhưng không thể giữ được lợi thế đến khi hết giờ cho thấy CAHN vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục nhất là tại các sân chơi đỉnh cao nơi hội tụ các đội bóng hàng đầu khu vực và châu lục.

Bài toán phát triển của bóng đá Việt Nam

Từ câu chuyện của CAHN có thể nhìn rộng hơn đến yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các CLB Việt Nam. Nguồn lực tài chính và việc chiêu mộ những cầu thủ có chuyên môn tốt có thể giúp đội bóng cải thiện thành tích trong ngắn hạn. Tuy nhiên, để duy trì sức cạnh tranh ở khu vực và châu lục, các CLB cần có nền tảng vững chắc hơn, từ chất lượng cầu thủ, công tác đào tạo đến huấn luyện và quản lý.

Trước hết là chất lượng và chiều sâu nguồn cầu thủ. Một nền bóng đá muốn phát triển cần có nhiều cầu thủ đủ khả năng thi đấu ở cường độ cao, đáp ứng yêu cầu chiến thuật và thích nghi với nhiều vị trí. Nếu chất lượng chỉ tập trung ở một nhóm nhỏ, các CLB sẽ gặp khó khi phải thi đấu liên tục hoặc khi những cầu thủ chủ chốt không thể ra sân.

Quang Hải cũng đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận.

Do đó, đào tạo trẻ cần được đầu tư bài bản và có định hướng dài hạn. Các học viện, trung tâm đào tạo không thể chỉ chú trọng kỹ thuật cá nhân mà cần phát triển đồng thời tư duy chiến thuật, thể lực, khả năng xử lý tình huống và tâm lý thi đấu. Cầu thủ trẻ cũng cần được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên, từng bước tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp và có cơ hội cạnh tranh vị trí ở đội một. Khi nguồn cầu thủ kế cận đủ chất lượng, các CLB mới có thể chủ động hơn trong việc xây dựng đội hình, giảm phụ thuộc vào thị trường chuyển nhượng.

Bên cạnh đào tạo, ứng dụng khoa học thể thao cũng là yêu cầu quan trọng. Các CLB cần theo dõi tình trạng thể lực, mức độ vận động, khả năng hồi phục và nguy cơ chấn thương của từng cầu thủ. Những dữ liệu này giúp đội ngũ chuyên môn điều chỉnh giáo án tập luyện, bố trí thời gian nghỉ ngơi và lựa chọn nhân sự phù hợp. Với những đội bóng phải thi đấu ở nhiều giải đấu, công tác quản lý thể lực và phòng ngừa chấn thương càng có ý nghĩa, bởi một cầu thủ không thể duy trì phong độ nếu không được chăm sóc và phục hồi đúng cách.

Năng lực quản trị cũng quyết định khả năng phát triển lâu dài của một CLB. Đội bóng chuyên nghiệp cần có kế hoạch cụ thể trong tuyển chọn cầu thủ, xây dựng đội ngũ huấn luyện, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đào tạo trẻ. Việc bổ sung nhân sự phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với chiến thuật và định hướng của đội bóng. Nếu chỉ tập trung mua sắm cầu thủ mà thiếu kế hoạch sử dụng và kế thừa, CLB khó xây dựng được lực lượng ổn định.

Trong khi đó khung thành của đội chủ nhà liên tục bị uy hiếp trong hiệp 2.

Một vấn đề khác là cách sử dụng và phát triển cầu thủ trong nước. Ngoại binh có chất lượng có thể nâng cao trình độ đội bóng, tạo môi trường cạnh tranh và giúp cầu thủ Việt Nam học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào cầu thủ nước ngoài, cơ hội thi đấu và phát triển của cầu thủ nội sẽ bị hạn chế. Ngược lại, việc ưu tiên sử dụng cầu thủ trong nước cũng phải đi cùng yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, không thể chỉ dựa vào mục tiêu tăng số lượng cầu thủ nội trong đội hình.

Các CLB cần duy trì sự hợp lý giữa việc sử dụng cầu thủ trong nước và ngoại binh. Việc tuyển chọn cầu thủ nước ngoài có chất lượng phải đi cùng kế hoạch đào tạo, sử dụng và tạo cơ hội cho cầu thủ nội. Khi có lực lượng trong nước đủ tốt, các đội bóng sẽ chủ động hơn trong xây dựng đội hình, đồng thời góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các đội tuyển quốc gia.

CAHN hiện là đội bóng có chiều sâu lực lượng hàng đầu Việt Nam song cũng vẫn gặp khó với sân chơi khu vực và châu lục. Thực tế này cho thấy các đội bóng Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn "vươn xa" tại đấu trường quốc tế.

Thất bại trước Johor Darul Ta’zim không phủ nhận những tiến bộ mà CAHN đã đạt được. Tuy nhiên, kết quả trận đấu cho thấy muốn duy trì tham vọng cạnh tranh ở nhiều đấu trường đòi hỏi đội bóng phải có lực lượng đủ đồng đều và nền tảng chuyên môn vững chắc. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với bóng đá Việt Nam nếu muốn thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu khu vực.