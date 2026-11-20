Trận đấu sớm nhất diễn ra ngày 20.11 trên sân Bà Rịa, nơi chủ nhà TP.HCM (13 điểm) tiếp đón Thái Nguyên (16 điểm). Đội chủ nhà đang có phong độ cao với 3 chiến thắng liên tiếp, trong khi Thái Nguyên vừa thắng Thép Cần Thơ 4-0 để trở lại vị trí dẫn đầu.

TP.HCM (áo đỏ) sẽ có trận đấu rất quan trọng với Thái Nguyên tại vòng 8. Ảnh: VPF

Nếu giành trọn 3 điểm, TP.HCM sẽ san bằng cách biệt với đối thủ. Đây là phép thử quan trọng với tân binh Thái Nguyên trong hành trình bảo vệ ngôi đầu.

Ngày 21.11, Lâm Đồng (4 điểm) tiếp Bình Minh Sài Gòn (ASU, 13 điểm) trên sân Đà Lạt. Đội chủ nhà vừa hòa Khatoco Khánh Hòa, nhưng vẫn cần chiến thắng để cải thiện vị trí áp chót. ASU được đánh giá cao hơn nhờ thành tích và lực lượng, dù không thể chủ quan trước đối thủ đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối.

Trên sân Việt Trì, Xuân Thiện Phú Thọ (2 điểm) gặp Long An (4 điểm). Cả hai chưa thắng sau 7 vòng, khiến cuộc đối đầu mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Một chiến thắng sẽ giúp đội giành được bước ngoặt đáng kể về tinh thần lẫn điểm số.

Cùng ngày, Becamex TP.HCM (16 điểm) tiếp Huế (5 điểm) trên sân Bình Dương. Đội chủ nhà đang bám sát ngôi đầu sau chiến thắng trước Công an nhân dân, trong khi Huế vừa có trận thắng đầu tiên. Becamex TP.HCM được đánh giá vượt trội, nhưng đối thủ đang có thêm sự tự tin.

Ngày 22.11, Đại học Văn Hiến (11 điểm) tiếp Quy Nhơn United (6 điểm) tại Bà Rịa; Khatoco Khánh Hòa (12 điểm) đối đầu Hưng Yên (14 điểm) trên sân 19.8 Nha Trang; Công an Nhân dân (10 điểm) gặp Thép Cần Thơ (8 điểm) tại PVF.

Trong đó, Khánh Hòa – Hưng Yên là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua nhóm đầu. Còn Công an Nhân dân cần tìm lại chiến thắng sau 2 trận thua liên tiếp để không bị bỏ xa trong cuộc cạnh tranh thăng hạng.