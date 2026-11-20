Căng thẳng giữa Mykhailo Mudryk và bóng đá nước nhà bùng phát sau khi ngôi sao 25 tuổi có những phát ngôn gây tranh cãi trên kênh YouTube Guest of Gordon của Ukraine. Tại đây, cầu thủ đang khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn từ Chelsea bất ngờ đổ lỗi cho ban huấn luyện đội tuyển Ukraine khiến anh dính chất cấm meldonium và phải nhận án treo giò kéo dài từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2026.

Cựu danh thủ Andriy Shevchenko, Chủ tịch LĐBĐ Ukraine, phản ứng rất gay gắt trước các phát biểu của Mykhailo Mudryk (ảnh nhỏ).

Mudryk nói về môi trường ở đội tuyển quốc gia với thái độ đầy bức xúc. Cầu thủ từng có 28 lần khoác áo đội tuyển Ukraine khẳng định bản thân chưa từng nghe tới loại chất cấm mang tên meldonium trước khi sự cố xảy ra. Theo lập luận của Mudryk, meldonium chỉ có ở Đông Âu chứ hoàn toàn không xuất hiện tại Anh, do đó chất cấm này chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể anh trong quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển quê nhà.

Phát ngôn của Mudryk lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ người đứng đầu UAF. Chia sẻ với tờ The Athletic, huyền thoại bóng đá Andriy Shevchenko - người nhậm chức Chủ tịch UAF từ tháng 1/2024 - gọi những tuyên bố kể trên là “sự vu khống vô căn cứ, xúc phạm đến danh dự của những người đang làm việc trung thực và chuyên nghiệp”.

Để chứng minh sự trong sạch của đội ngũ y tế đội tuyển, Shevchenko đã công bố hàng loạt chi tiết hậu trường chưa từng được tiết lộ. Theo cựu tiền đạo huyền thoại này, ngay sau khi Mudryk gia nhập Chelsea, đội bóng thành London đã gửi văn bản đề nghị UAF tuyệt đối không cấp bất kỳ loại thuốc nào cho anh trong các đợt tập trung đội tuyển.

Ban huấn luyện Ukraine hoàn toàn tuân thủ yêu cầu này. Thậm chí, HLV trưởng Serhiy Rebrov còn đặc cách cho phép Mudryk mang theo hai chuyên gia riêng vào khu tập trung để trực tiếp theo dõi chế độ dinh dưỡng, hồi phục và sinh hoạt hàng ngày, Shevchenko cho biết.

Chủ tịch UAF cũng nhấn mạnh rằng suốt nhiều năm qua, đội ngũ y tế của đội tuyển chưa từng để xảy ra bất kỳ sai sót nào làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp. Cơ quan này cũng đã thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra cần thiết và cung cấp toàn bộ thông tin theo yêu cầu của phía Mudryk trong quá trình giải quyết vụ việc. Do đó, Shevchenko thách thức ngôi sao 25 tuổi đưa ra bằng chứng xác thực cho lời nói của mình, nếu không phải công khai rút lại cáo buộc và gửi lời xin lỗi tới những người bị tổn hại uy tín.

Mudryk vắng bóng ở đội tuyển Ukraine suốt từ tháng 11/2024 đến nay.

Trước đó, Mudryk từng đối mặt với án cấm thi đấu lên tới 4 năm vì dương tính với meldonium. Tuy nhiên, nhờ những thay đổi trong quy định kỹ thuật của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) khiến nồng độ chất cấm trong mẫu thử của anh nằm dưới ngưỡng phạt mới, cầu thủ này đã kháng cáo thành công lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Án phạt được giảm xuống còn 20 tháng với điều kiện Mudryk phải thừa nhận hành vi vi phạm quy tắc chống doping, dù anh vẫn một mực phủ nhận việc cố ý sử dụng chất cấm.

Kể từ tháng 11/2024 đến nay, Mudryk chưa một lần trở lại khoác áo đội tuyển Ukraine. Ở cấp độ CLB, sau khi hết án phạt và chuyển sang Tottenham theo dạng cho mượn vào mùa hè năm nay, vận đen vẫn chưa buông tha tiền vệ người Ukraine. Anh mới chỉ có duy nhất 1 lần vào sân từ băng ghế dự bị trước khi phải ngồi ngoài ở 8 trận gần nhất vì chấn thương mắt cá chân.