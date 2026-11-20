Ngày 20.11, Thanh Hóa (9 điểm) tiếp Hoàng Anh Gia Lai (6 điểm) trên sân nhà. Đây là trận đầu tiên của HLV Kim Young-chul kể từ khi chính thức dẫn dắt đội bóng xứ Thanh. Trong khi đó, HAGL vừa thắng Hà Nội 2-1 để cải thiện vị trí.

Thi đấu trên sân nhà sẽ là lợi thế để Thép Xanh Nam Định hướng đến việc giành trọn 3 điểm tại vòng 8. Ảnh: VPF

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm cũng đang có phong độ cao sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 cùng U23 Việt Nam. Cuộc đối đầu hứa hẹn cân bằng khi cả hai đều cần điểm để cải thiện thứ hạng.

Cùng ngày, Thể Công - Viettel (5 điểm) gặp Sông Lam Nghệ An (13 điểm) tại Hàng Đẫy.

Đội chủ nhà vừa có trận hòa Thanh Hóa, đồng thời trải qua thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi trợ lý Guilherme Almeida được giao nhiệm vụ tạm quyền sau sự ra đi của HLV Velizar Popov. Sông Lam Nghệ An vẫn bất bại sau 7 vòng và có cơ hội gây sức ép lên nhóm đầu nếu giành chiến thắng.

Ngày 21.11, tâm điểm là cuộc đấu giữa Thép Xanh Nam Định (16 điểm) và Hải Phòng (10 điểm) tại Thiên Trường. Đội bóng thành Nam đang có 4 chiến thắng liên tiếp, trong khi Hải Phòng vừa đưa Dylan Kerr về thay HLV Đặng Văn Thành và trực tiếp điều hành tập luyện. Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, Nam Định được đánh giá cao hơn trong cuộc đua tiếp tục giữ ngôi đầu.

Cùng ngày, Thành phố Đồng Nai (4 điểm) tiếp Hà Nội (9 điểm) tại Bình Phước. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng đầu tiên mùa giải trước SHB Đà Nẵng, trong khi Hà Nội cần vực dậy sau thất bại trước HAGL.

Ngày 22.11, SHB Đà Nẵng (9 điểm) tiếp Ninh Bình (13 điểm) tại Chi Lăng. Đây là trận ra mắt của HLV Lee Young-jin, nhưng thử thách rất lớn khi đối thủ đang có phong độ tốt. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm) cũng tiếp Công an TP.HCM (10 điểm) trong cuộc đọ sức cân bằng. HLV Lee Young-jin được SHB Đà Nẵng công bố là HLV trưởng từ ngày 17.11.

Trận Công an Hà Nội - Bắc Ninh được dời sang ngày 25.12 do các cầu thủ Công an Hà Nội phải thi đấu ở nhiều đấu trường.