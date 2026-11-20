CLB Công an Hà Nội tiếp Johor Darul Ta'zim tại lượt trận thứ hai Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27

CLB Johor Darul Ta'zim 12 lần liên tiếp vô địch giải quốc gia Malaysia, sở hữu đội hình đắt giá gấp 2,5 lần CLB Công an Hà Nội.

Trận này, chủ nhà thiếu vắng một số trụ cột trong khi đại diện Malaysia tung ra đội hình mạnh nhất.

Dù vậy, như tuyên bố trước trận, thầy trò HLV Polking vẫn áp dụng lối chơi tấn công quen thuộc và quyết tâm hướng tới một chiến thắng.

Perea cùng đồng đội ăn mừng bàn mở tỉ số

Ngay phút thứ 3, Perea đi bóng qua cả thủ môn đội khách và một cầu thủ Johor Darul Ta'zim trong nỗ lực lùi về cản phá đã tự đưa bóng vào lưới nhà, gián tiếp mở tỉ số cho Công an Hà Nội.

Bàn thắng sớm giúp chủ nhà thêm hưng phấn. Lần lượt Văn Đô, Alan, Perea, Sabater có cơ hội dứt điểm để ghi bàn nhưng đều không thể chiến thắng thủ môn Zubiaurre bên phía Johor.

Alan (áo đỏ) cùng CLB Công an Hà Nội chơi đầy nỗ lực trước đội bóng số 1 Malaysia

Trận này, cột dọc rồi xà ngang đã 3 lần cứu thua cho Johor Darul Ta'zim sau các pha dứt điểm của Alan và Perea. Cùng với đó, VAR từ chối bàn thắng của Quang Hải ở những phút cuối trận vì lỗi việt vị của đồng đội.

Về phần mình, Johor Darul Ta'zim có những thay đổi nhân sự chất lượng, nỗ lực tấn công và có 3 bàn thắng ở các phút 50, 60 và 86, qua đó thắng ngược chung cuộc 3-1.

Thua trận đáng tiếc, CLB Công an Hà Nội (3 điểm/2 trận) tạm xếp hạng 3/5 bảng B, sau hai đội đang cùng 6 điểm là Persib và Johor Darul Ta'zim.