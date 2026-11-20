23 năm gắn bó với võ thuật, chưa một lần thôi đam mê

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra vừa qua, đoàn thể thao Đắk Lắk đã giành được tấm huy chương vàng sau màn trình diễn ấn tượng của võ sĩ Kickboxing Nguyễn Hoàng. Ở trận chung kết hạng cân 63,5kg, nội dung lowkick, võ sĩ Nguyễn Hoàng đã thi đấu xuất sắc, bước lên bục cao nhất nhận giải.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng chia sẻ, lần đầu tập võ từ năm 10 tuổi, Nguyễn Hoàng đến với võ thuật bằng niềm yêu thích giản dị của một cậu bé. Ban đầu, anh tham gia tập luyện phong trào với môn Taekwondo, sau đó chuyển sang võ cổ truyền và có cơ duyên được tuyển chọn vào đội năng khiếu Wushu.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng.

Từ năm 2008 đến 2016, Wushu là bộ môn gắn bó với anh, giúp anh đạt được nhiều thành tích tại các giải đấu. Năm 2014, anh bắt đầu thử sức với Kickboxing và nhanh chóng khẳng định khả năng khi giành HCV ở hạng cân 60kg. Thành tích này tiếp tục được duy trì trong hai năm 2015 và 2016.

Sau năm 2016, trước những thay đổi trong công tác huấn luyện, Nguyễn Hoàng quyết định chuyển hẳn sang Kickboxing và theo đuổi bộ môn này cho đến nay.

Với anh, võ thuật không đơn thuần là những cuộc tranh tài hay những tấm huy chương. Đó còn là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh, giúp bản thân học cách đứng dậy sau thất bại và không dễ dàng bỏ cuộc.

Vượt qua chấn thương để chinh phục giấc mơ còn dang dở

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với Nguyễn Hoàng. Ở tuổi 33, anh xác định đây có thể là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Anh chia sẻ, khó khăn lớn nhất mà anh phải đối mặt là chấn thương đầu gối. Anh thường xuyên di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để điều trị, cố gắng duy trì tập luyện và kiểm soát cân nặng nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu đúng hạng cân.

Nguyễn Hoàng cùng đoàn thể thao Đắk Lắk dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X - Năm 2026.

Bên cạnh áp lực chuyên môn, Hoàng còn phải quán xuyến công việc tại phòng tập riêng. Việc cân bằng giữa điều trị chấn thương, tập luyện và công việc khiến anh nhiều thời điểm rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngay cả dịp sinh nhật năm nay, thay vì được ở bên gia đình, anh vẫn lựa chọn ở lại cùng các đồng đội trong đội tuyển để tập trung chuẩn bị cho đại hội.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng mang về nhiều huy chương cho đoàn thể thao tỉnh Đắk Lắk.

Điều khiến Hoàng không cho phép mình bỏ cuộc chính là khát khao chinh phục tấm HCV đã chờ đợi suốt bốn kỳ đại hội trước đó. “Tôi hiểu rằng ở tuổi này, cơ hội để tiếp tục thi đấu không còn nhiều. Nếu dừng lại, có lẽ tôi sẽ luôn mang theo sự tiếc nuối. Tôi không muốn khép lại 23 năm sự nghiệp với một giấc mơ còn dang dở”, anh bộc bạch.

Điều anh phải đánh đổi nhiều nhất trong suốt 23 năm theo đuổi thể thao thành tích cao chính là thời gian dành cho gia đình và những người thân yêu. Khi còn trẻ, cuộc sống gần như chỉ xoay quanh tập luyện và thi đấu. Đến khi trưởng thành, anh có gia đình, phòng tập riêng và nhiều trách nhiệm phải lo toan. Không ít dự định cá nhân phải tạm gác lại để ưu tiên cho thể thao.

Nguyễn Hoàng bên vợ (áo xanh) và người thân gia đình.

May mắn lớn nhất của anh là có vợ, gia đình và những người anh em thân thiết đồng hành, động viên. Đặc biệt, trong trận chung kết vừa qua, vợ cùng những người thân thiết đã không ngại đường xa đến nhà thi đấu cổ vũ, sau đó còn tổ chức sinh nhật bù cho anh.

Khoảnh khắc lịch sử và giấc mơ vàng sau bốn kỳ đại hội

Tại kỳ đại hội lần này, Hoàng giành chiến thắng chóng vánh ở trận đầu, còn trận hai đối thủ bỏ cuộc nên không phải đánh. Trước đó, tại nhiều giải thể thao khác, không ít đối thủ đã bỏ cuộc trước trận đấu khi bốc thăm trúng đối thủ "voi chiến" đến từ Đắk Lắk - Nguyễn Hoàng.

Bước vào trận chung kết hạng cân 63,5kg, nội dung lowkick, Nguyễn Hoàng hiểu rằng mình đang đứng trước cơ hội đặc biệt: Hoàn thành mục tiêu còn dang dở sau bốn kỳ đại hội và mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Đắk Lắk tại đại hội lần này.

Với quyết tâm cao, anh chủ động triển khai lối đánh tấn công ngay từ hiệp đấu đầu tiên, liên tiếp tạo áp lực khiến đối thủ - võ sĩ Trần Minh Khôi của đoàn Quân đội hai lần bị trọng tài đếm. Sang đầu hiệp 2, đối thủ tiếp tục bị đếm lần thứ ba và Nguyễn Hoàng giành chiến thắng.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng giành huy chương vàng đầu tiên cho Đắk Lắk tại đại hội thể thao toàn quốc.

Khoảnh khắc trận đấu khép lại cũng là lúc mọi áp lực, những tháng ngày tập luyện vất vả và cả những tiếc nuối trong quá khứ như được giải tỏa. Võ sĩ Nguyễn Hoàng không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào và nhẹ nhõm khi cuối cùng đã chạm tay vào tấm HCV mà mình kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.

Nhắc đến hành trình đặc biệt này, anh chia sẻ đầy tự hào rằng tại SEA Games 32, anh từng vinh dự giành tấm HCV cuối cùng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đến Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, anh lại có cơ hội mang về tấm HCV đầu tiên cho quê hương Đắk Lắk.

“Người cuối cùng – Người đầu tiên” trở thành hai dấu ấn đặc biệt mà anh luôn ghi nhớ trong sự nghiệp của mình.

Tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ

Sau 23 năm theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, ở tuổi 33, Nguyễn Hoàng cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, công việc và những dự định trong tương lai. Tuy nhiên, anh khẳng định võ thuật vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng đang tập trung phát triển CLB Nguyễn Hoàng Kickboxing.

Hiện tại, anh đang tập trung phát triển CLB Nguyễn Hoàng Kickboxing, đồng thời tổ chức các giải đấu nhằm tạo thêm sân chơi, cơ hội cọ xát và thi đấu cho các vận động viên trẻ. Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn phát triển quán cơm chay 0 đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Võ sĩ Bùi Văn Mạnh (bìa phải) - người đồng đội luôn kề vai sát cánh cùng Nguyễn Hoàng trong hành trình chinh phục huy chương vàng.

Anh mong muốn những kinh nghiệm tích lũy qua hơn hai thập kỷ thi đấu sẽ trở thành hành trang hữu ích, góp phần hỗ trợ thế hệ vận động viên kế tiếp phát triển và tiếp tục mang thành tích về cho thể thao địa phương.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng còn mở quán cơm chay 0 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Anh mong muốn mọi người nhớ đến không chỉ là những tấm huy chương hay danh hiệu, mà còn là hình ảnh một vận động viên luôn nỗ lực, kiên trì và không dễ dàng từ bỏ điều mình theo đuổi.

Gửi lời nhắn đến các bạn trẻ đang nuôi dưỡng đam mê thể thao, anh chia sẻ: “Đã chọn con đường nào thì hãy nghiêm túc và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đam mê rất quan trọng, nhưng để đi được đường dài, phải có kỷ luật, sự kiên trì và chấp nhận cả những thất bại”.

Thành tích nổi bật của Nguyễn Hoàng: HCV Giải Kickboxing Quốc gia 2024; HCV Giải Cup Kickboxing các đội mạnh toàn quốc 2024; HCV SEA Games 32; 10 lần liên tiếp vô địch quốc gia.