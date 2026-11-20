Theo lịch thi đấu chính thức, từ ngày 22/11 đến 21/12/2026, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ phải cày ải với tần suất trung bình 3 ngày/trận. Chuỗi trận dày đặc này bao gồm 6 vòng đấu tại La Liga, 2 lượt trận ở vòng phân hạng Champions League và trận ra quân tại Cúp Nhà Vua (Copa del Rey). Đây được xem là giai đoạn bản lề, có thể định hình tham vọng của đội bóng xứ Catalunya trong phần còn lại của mùa giải.

HLV Hansi Flick. Ảnh: Getty

Thử thách thể lực ập đến với Barcelona ngay từ tuần lễ đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ đội tuyển quốc gia. Sau màn tiếp đón Villarreal tại Camp Nou vào lúc 20h00 ngày 22/11 (giờ Việt Nam) ở vòng 13 La Liga, toàn đội sẽ phải thực hiện hành trình di chuyển xa tới sân Olympic Baku (Azerbaijan) để làm khách trước Sabah FC vào rạng sáng 26/11 (lượt 5 Champions League).

Không có nhiều thời gian hồi phục, "Blaugrana" lập tức phải quay trở lại Tây Ban Nha để hành quân tới chảo lửa Riazor của Deportivo La Coruña vào đêm 29/11 thuộc vòng 14 La Liga. Việc liên tục di chuyển quãng đường dài chỉ trong vòng một tuần đặt ra áp lực lớn lên nền tảng thể lực của các trụ cột.

Tâm điểm của giai đoạn "giông bão" rơi vào tuần lễ đầu tháng 12, khi Barcelona phải chạm trán liên tiếp những đối thủ sừng sỏ trên sân nhà Camp Nou. Rạng sáng 03/12, thầy trò Hansi Flick sẽ đối đầu trực tiếp với đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch La Liga là Atlético Madrid. Đây là trận đấu thuộc vòng 23 được ban tổ chức đôn lên đá sớm, do hai đội sẽ đụng độ nhau tại bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2/2027.

Chỉ ba ngày sau (06/12), Barca tiếp tục tiếp đón Celta Vigo tại vòng 15 La Liga, trước khi bước vào trận cầu đinh với Manchester City vào rạng sáng 09/12 ở lượt 6 Champions League. Cuộc chạm trán đại diện nước Anh mang ý nghĩa then chốt đối với mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm Top 8 — nhóm giành vé vào thẳng vòng 1/8.

Vượt qua chuỗi đại chiến đầu tháng 12, lịch thi đấu của Barcelona vẫn chưa hề hạ nhiệt. Đội chủ sân Camp Nou sẽ lần lượt làm khách trên sân La Rosaleda của Malaga (14/12, vòng 16 La Liga), thi đấu trận sân khách tại vòng 32 đội Copa del Rey vào giữa tháng 12 (chưa xác định đối thủ), và khép lại năm 2026 bằng cuộc tiếp đón Real Sociedad vào rạng sáng 21/12 (vòng 17 La Liga).

Mùa giải của Barcelona vẫn đang đi đúng hướng. Ảnh: AFP

Theo nhận định của Mundo Deportivo, chuỗi 9 trận cuối năm này là thước đo thực sự cho chiều sâu và khả năng chịu tải của đội hình Barcelona.

HLV Hansi Flick buộc phải tính toán phương án xoay tua nhân sự hợp lý để vừa bảo vệ ngôi đầu La Liga, giữ vững suất vào thẳng vòng knock-out Champions League, vừa tránh cú sẩy chân đáng tiếc tại Copa del Rey trước khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Sau quãng nghỉ ngắn, Barca sẽ mở màn năm mới 2027 bằng trận derby xứ Catalunya với Espanyol vào ngày 04/01.