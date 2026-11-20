Đội tuyển Vovinam Đà Nẵng có kỳ đại hội thành công với thành tích giành 6 huy chương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, môn Vovinam trong khuôn khổ đại hội quy tụ hơn 800 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 24 tỉnh, thành phố và ngành, tranh tài ở 26 bộ huy chương (12 bộ thi quyền, 14 bộ đối kháng dành cho nam và nữ).

Đội tuyển Vovinam Đà Nẵng tham dự với 9 vận động viên, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Lý Phước Toàn, Đỗ Xuân Vũ và Lê Văn Bảo. Sau nhiều nỗ lực, đội mang về 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Trên sàn đấu đối kháng hạng 50kg, Lê Hồng Vũ vượt qua các đối thủ mạnh để giành quyền vào thi đấu chung kết. Ở trận đấu quyết định, võ sĩ Đà Nẵng thể hiện sự tự tin với những pha ra đòn mạnh mẽ, chuẩn xác, đánh bại đối thủ chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh để mang về Huy chương Vàng. Kết quả này càng trở nên đáng nhớ khi Lê Hồng Vũ mới có lần đầu tham dự đại hội ở tuổi 18.

Các võ sĩ mang về Huy chương Bạc cho đoàn thể thao thành phố gồm: Hồ Hoàng Hậu ở nội dung đối kháng hạng 90kg, Bùi Xuân Nhật ở nội dung đối kháng hạng 75kg, Đỗ Xuân Hiếu ở nội dung đối kháng hạng 70kg, Nguyễn Thị Yến Nhi ở nội dung đối kháng hạng 65kg. Tấm Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Quảng Triều ở nội dung đối kháng hạng 80kg.

Kết quả thi đấu tốt của đội tuyển Vovinam Đà Nẵng đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao thành phố tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tính đến trưa 20/11, Đà Nẵng giành 5 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 17 Huy chương Đồng, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng huy chương toàn đoàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước sẽ tranh tài ở 973 bộ huy chương thuộc 48 môn (63 phân môn).

Đoàn thể thao Đà Nẵng tham dự 39 môn thi đấu với 103 huấn luyện viên và 522 vận động viên, hướng tới mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và xếp trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.