Tối 20/11, U17 Việt Nam bắt đầu hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ. Đây là lần thứ hai bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự World Cup trẻ.

Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Nhiều khả năng, nhà cầm quân người Brazil sẽ không thực hiện những thay đổi lớn về hệ thống chiến thuật, tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam đấu U17 Bỉ

Trong khung thành, Lý Xuân Hòa là lựa chọn hàng đầu. Thủ môn thuộc biên chế PVF tạo được sự tin tưởng nhờ khả năng xử lý bóng chắc chắn và phối hợp tốt với các đồng đội ở hàng phòng ngự. Đây là những phẩm chất quan trọng khi U17 Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ mạnh như Bỉ.

Ở hành lang trái, Trần Hoàng Việt có thể được ưu tiên hơn Minh Đức nhờ tốc độ và nền tảng thể lực bền bỉ. Cả hai đều từng là học trò của HLV Cristiano Roland ở đội trẻ Hà Nội. Bên cánh đối diện, Nguyễn Ngọc Anh Hào nhiều khả năng được trao cơ hội, với nhiệm vụ ưu tiên phòng ngự trước khi tham gia các tình huống phản công.

Chu Ngọc Nguyễn Lực là cầu thủ đáng chú ý nhất của U17 Việt Nam

Bộ đôi trung vệ của U17 Việt Nam dự kiến là Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa.

Ở tuyến giữa, Đào Quý Vương nhiều khả năng đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi bóng và hỗ trợ hàng thủ. Chơi phía trên anh là Nguyễn Minh Thủy và Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Trong đó, Nguyễn Lực được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò tổ chức và hỗ trợ tấn công. Tiền vệ này cũng là cầu thủ duy nhất trong đội hình U17 Việt Nam từng được ra sân tại V.League. Trong khi đó, Nguyễn Minh Thủy có thể tạo đột biến bằng những cú sút xa uy lực.

Trên hàng công, dù mang đến World Cup sáu tiền đạo, HLV Cristiano Roland đã có bộ khung tương đối ổn định. Nguyễn Văn Dương nhiều khả năng đảm nhiệm vị trí tiền đạo cánh trái, Sỹ Bách chơi bên cánh phải, còn Đại Nhân được bố trí đá trung phong.

Đây là những phương án quen thuộc, giúp U17 Việt Nam duy trì sự ổn định về cách vận hành lối chơi trong trận ra quân trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Dự đoán đội hình U17 Việt Nam Thủ môn: Lý Xuân Hòa; Hậu vệ: Trần Hoàng Việt, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào; Tiền vệ: Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực; Tiền đạo: Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương.