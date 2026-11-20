Leicester City đứng thứ 11 tại League One dưới thời HLV Russell Martin.

Theo Telegraph Sport, Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha quyết định dừng quá trình bán Leicester City. Giám đốc điều hành Kamonthip Netthamonsak thông báo quyết định này với các nhân sự cấp cao của CLB vào đầu tuần.

Một số bên từng quan tâm đến việc mua Leicester, nhưng mức giá 200 triệu bảng mà King Power giữ nguyên là trở ngại lớn. Theo talkSPORT, mức định giá này bao gồm cả sân King Power và trung tâm tập luyện Seagrave.

Tập đoàn Thái Lan mua Leicester năm 2010 dưới thời ông Vichai Srivaddhanaprabha, cha của Aiyawatt. Hồi tháng 1, Aiyawatt nói ông muốn gìn giữ những gì cha mình gây dựng trước khi qua đời trong vụ tai nạn trực thăng năm 2018.

“Tôi vẫn yêu nơi này và muốn đội bóng thành công trở lại”, ông nói với Telegraph Sport.

Một thập kỷ sau chức vô địch Premier League với tỷ lệ cược 1 ăn 5.000, Leicester đang chơi ở League One, giải hạng ba Anh. Đội từng vào Champions League và lần đầu giành FA Cup năm 2021, rồi rớt khỏi Premier League vào các năm 2023 và 2025. Sau lần xuống hạng thứ hai, Leicester chỉ trụ lại Championship một mùa trước khi rơi tiếp xuống League One.

King Power muốn Leicester thăng hạng ngay mùa này và đã dành ngân sách chiêu mộ tân binh trong tháng 1. CLB mời Michael Emenalo, cựu giám đốc bóng đá Chelsea, làm cố vấn chiến lược sau khi ông rời Saudi Pro League.

Leicester cũng tiến gần việc gia hạn dài hạn với trung vệ Ben Nelson, người dự kiến trở lại vào tháng 3 sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Dưới thời HLV Russell Martin, Leicester chỉ thắng một trong năm vòng đầu, sau đó thắng năm trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội đang đứng thứ 11 với 19 điểm và sẽ làm khách trước Huddersfield, đội đầu bảng hơn họ 10 điểm, lúc 22h ngày 21/11.