Tương lai của HLV Kim Sang Sik đang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi hợp đồng giữa chiến lược gia người Hàn Quốc và VFF kết thúc vào tháng 2/2027. Trong diễn biến mới nhất, VFF đã chủ động gửi đề xuất về một bản hợp đồng mới tới đại diện của HLV Kim Sang Sik.

Đáng chú ý, những điều khoản liên quan đến tiền lương và chế độ đãi ngộ được điều chỉnh theo hướng tương xứng với những đóng góp cũng như thành tích mà nhà cầm quân sinh năm 1976 mang lại cho bóng đá Việt Nam trong hơn 2 năm qua.

HLV Kim Sang Sik ghi nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam. Ảnh: S.N

Hiện tại, VFF đang chờ phản hồi chính thức từ phía đại diện HLV Kim Sang Sik. Theo tìm hiểu, về cơ bản chiến lược gia 50 tuổi được cho là đã đồng thuận với những điều khoản mà VFF đưa ra. Bản thân ông Kim cũng từng có nguyện vọng tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, khi còn nhiều nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành, trước mắt là VCK Asian Cup 2027.

Nếu quá trình thương lượng diễn ra thuận lợi, VFF và HLV Kim Sang Sik có thể sớm đi đến thỏa thuận mới, qua đó giúp hai bên sớm chủ động kế hoạch liên quan tới công tác chuyên môn của đội U23 và tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik bắt đầu công việc tại Việt Nam từ tháng 5/2024. Sau hơn 2 năm, nhà cầm quân người Hàn Quốc ghi dấu ấn đáng kể, đặc biệt ở các giải đấu khu vực và châu lục.

Thành tích nổi bật nhất của ông là giúp tuyển Việt Nam vô địch hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp (2024 và 2026), bên cạnh những thành tích của U23 Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á, SEA Games, VCK châu Á.

Những kết quả trên là cơ sở để VFF tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang Sik. Ngược lại, HLV Kim Sang Sik cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, qua đó yên tâm cống hiến hết khả năng cho bóng đá Việt Nam.